Ola de calor seguirá pese a las lluvias previstas para mañana

domingo 12 de marzo de 2023 | 8:00hs.

Luego de una semana calurosa y soleada, la inestabilidad regresaría mañana nuevamente a la provincia, con chaparrones y tormentas aisladas, que se extenderían hasta el jueves. Sin embargo, en las térmicas no se sentirá alivio.



En este contexto, luego de tres años desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que La Niña comienza su transición y ganaría terreno un período más neutral.



“De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre de marzo abril y mayo 2023 (MAM), hay 94% de probabilidad de tener condiciones neutrales, con lo cual se espera que la Niña continúe su transición a la neutralidad durante el próximo trimestre”.



En cuanto al pronóstico para hoy en la provincia, predominará tiempo bueno y cielo despejado. Desde la Dirección de Alerta Temprana, adelantaron que “en zona Centro y parte de Norte, hacia la siesta y tarde, habrá una tendencia a la inestabilidad que podría generar chaparrones dispersos, con bajos volúmenes de precipitación”.



Por esto, la temperatura máxima será de 35° para Eldorado, con 39° de sensación térmica y la mínima sería de 18° en San Pedro.



Asimismo, el tiempo para mañana arranca con cielo parcialmente nublado en la provincia. Durante la mañana comenzarían a producirse lluvias y tormentas aisladas, para generalizarse después del mediodía, incrementando notablemente los niveles de humedad.



Las temperaturas tendrán un imperceptible descenso con una máxima de 31° para Montecarlo con 38° de sensación térmica y la mínima sería de 20° en San Javier. Ya para el martes, la temperatura máxima estimada es de 28° y para el miércoles y jueves será de 30°. Durante estos días habrá chaparrones y tormentas aisladas. El viernes tendría una máxima de 34° y estaría parcialmente nublado y con presencia de sol, en horas de la tarde, informaron desde el organismo.



Por su parte el director de Alerta Temprana, Daniel Fernández Catá comentó que “cabe resaltar que la ciudad de Buenos Aires y provincias del centro del país, están pasando por una ola de calor de características inéditas para la época del año en Argentina. Las precipitaciones continuarán ausentes este fin de semana no solamente en ese sector más caliente del país, sino en buena parte del centro y norte”.



En la misma línea agregó que las temperaturas se mantendrán moderadas, por debajo de los 30°. La semana culminaría con buen tiempo y con temperaturas en ascenso de cara al próximo fin de semana.



Por su parte, desde la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales de la ciudad de Posadas informaron que rige una advertencia por altas temperaturas en la zona Sur. La alarma se mantendrá hasta el próximo 14 de marzo, momento en que se analizarán los días restantes de la semana.



Incendios

Asimismo, debido a la sequedad ambiental y las altas temperaturas de los últimos días, elevaron el riesgo de peligrosidad a nivel alto. Este se había mantenido estable en toda la provincia, en las últimas dos semanas.



Además desde el organismo solicitaron a la población no iniciar quemas ya que podría propagarse provocando peligro y daños.



Desde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego reportaron que hay cuatro incendios en Corrientes que se están contenidos y controlados.