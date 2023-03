Realizar un evento infantil de forma privada cuesta en promedio $150.000

domingo 12 de marzo de 2023 | 2:30hs.

Hacer un cumpleaños para niños entre 1 y 10 años de manera privada para 20 niños, puede costar en promedio uno poco más de $150.000. Lo más caro son la mesa de comida saladas, mesa de dulce y alquiler de un salón con sus respectivos servicios.



Tras un relevamiento hecho por este medio en varios comercios y consultando a emprendedores del rubro, se tomó una lista de 20 pequeños invitados. Los costos varían según la marca de cada producto y servicio que se ofrezca, aunque hay opciones más económicas "hacer un cumple de manera particular" ya no sale tan barato.



Se tuvo en cuenta costos de cotillón como velas, globos y piñata por un valor de $4.000, mesa de dulce y torta por un valor de $18.800, mesa salada en un costo de $35.000, snacks, sorpresitas y golosinas por el costo de $10.000, contrato de alquiler de peloteros en un promedio de cuatro juegos por tres horas a $10.000, decoración temática completa por $15.000 y alquiler de salón con servicios de utensilios y mantelería por $60.000. Lo que equivale a un valor aproximado de $152.800.



Cabe mencionar, que también está la opción de contratar un pelotero. Donde los costos van desde los $27.000 hasta los $110.000, siendo este último valor el que incluye comida, bebidas, sorpresitas y más detalles para los niños. Para aclarar, ningún combo involucra la comida para los adultos.



Cotillón, decoración y peloteros

Los costos de cotillón varían según el comercio, cuanto más extravagante es el cotillón es mayor su costo. Lo mismo sucede con los cotillones que están en tendencia como las lluvias decorativas o las letras y números en globo. También los topper que suelen ponerse arriba de la torta, los globos color pastel o metalizados, velas, entre otros.



En cuanto a precios, los globos parten desde $600 la bolsa de 25 unidades, mientras que la bolsa de globos color pastel o metalizado por 25 unidades vale $1.200. Por otra parte, la bolsa de globos comunes por 50 unidades vale $1.500 y la de globos metalizados o colores pasteles vale $1.900. Los topper que van encima de la torta cuestan desde $500 y las lluvias decorativas para la pared valen entre $1.500 y $2.500. Las velas salen entre $200 y $800.



Por otro lado, Nidia Gómez, ofrece un servicio exclusivo de alquiler de peloteros y también de decoración. Sus clientes pueden elegir si contratan ambos combos o por separado. La decoradora detalló que una decoración simple vale $4.000, incluye sólo telas. Mientras que una decoración temática con mobiliarios, impresiones y globos- los globos son elementos que quedan a cargo del cliente, no están incluidos en el precio- puede costar $15.000.



En cuanto al alquiler de peloteros, cuenta con un pelotero de toro tres por tres metros a $2.500, pelotero con forma de honguito de tres por tres metros a $2.500, pelotero de tres por cinco con rampa a $3.000, cama elástica grande por $2.500. También tiene juegos didácticos como atriles completos con imágenes, témperas, delantal, pinceles y vasitos por $2.500; plaza blanda completa para bebés; aros, triciclos, patas patas, caballitos saltarines, pelotas saltarines, tejo, metegol, carpitas tipis, y demás. Todos los juegos son por un contrato de tres horas y tienen un costo de traslado según la zona.



Otra decoradora, Paula Kreimer, manifestó que tiene peloteros en alquiler desde tamaño mediano hasta extra grande y los costos parten desde $7.000 hasta $13.000 también por tres horas de prestación de servicios. La cama elástica vale $4.000, al igual que el metegol. Y las mesitas y sillitas para 20 niños tiene un costo de $4.000.



Mesa de dulce

Por su parte, Andrea Carballo, repostera, contó a El Territorio que el kilo de torta sale $2.500 y si es una torta temática que lleva algún otro insumo puede costar hasta $2.700. "Siempre dependerá del modelo que elige el cliente".



En cuanto a mesa de dulces, detalló que se puede agregar alfajores de maicena, cupcakes, shot o vasitos rellenos con crema chocotorta, oreo o frutilla y masitas dulces. Una docena de galletitas personalizadas vale $1.800 por docena,los cupcakes por docena valen $2.800, doce shot o vasitos rellenos cuestan $3.800.



Otra emprendedora del rubro repostería, Mabel Finke, manifestó que realiza solamente postres que forman parte de la mesa de dulce, entre otras especialidades saladas que hace.



En su caso, la pastafrola de batata, dulce de leche o membrillo en tamaño mediano sale $500, mientras que las tartas frutales cuestan $1.200, también de tamaño mediano. Otro de los más pedidos, según la emprendedora, son los budines que cocina y valen $500, mientras que las magdalenas por docena tienen un costo de $650.



Según las reposteras, un kilo de torta puede alcanzar hasta para 10 comensales, la mesa de dulce forma parte de la decoración en la mayoría de los casos, pero las personas también aprovechan el evento para degustar los postres. Por ello se estima un poco de cada postre como dos docenas de galletitas dulces personalizadas que equivale a $3.600, una docena de cupcakes por $2.800 y también se puede incluir dos tartas frutales que equivale a $2.400. Además, se le añade una torta de cuatro kilos que alcanzaría para 40 personas, 20 menores y 20 adultos, la misma con un costo de $10.000. Se puede decir que una mesa de dulce para 20 niños y aproximadamente 20 adultos puede costar alrededor de $18.800. Cuanto más postres se le añada, más será su costo.



Salón de eventos

Marcelo Garay, responsable de un pelotero en Posadas, manifestó que la demanda de eventos infantiles no cesa. El espacio cuenta con toro mecánico, cama elástica y dos peloteros grandes para que los niños puedan divertirse entre otros juegos como metegol y cocinita.

Pelotero con toro mécanico en un salón en Posadas. Foto: Víctor Hugo Paniagua

El emprendedor remarcó que tiene fechas reservadas hasta diciembre. En cuanto a los precios, detalló que tiene cuatro combos para ofrecer y parten desde $27.000 el más económico hasta $68.000 el premium con sorpresita, cascada de chocolate con frutas, dulces y torta temática entre más detalles.



En otros peloteros de Posadas, los precios de los combos premium rondan entre $90.000 y $110.000.

Mesa salada, snacks y golosinas

Tras ser consultados algunos emprendedores y comercios, este matutino constató que existen negocios que ofrecen combos de mesa salada como para 10 hasta 60 personas. Sin embargo, la comida salada para 20 niños y aproximadamente 20 adultos puede costar $35.000. Incluiría sandwiches de jamón y queso, albóndigas, porciones de pizzas, empanadas copetín de carne, empanadas copetín de jamón y queso, hamburguesas copetín, y bocados de hojaldre con salchicha.



En cuanto a los snacks, están las papas fritas y chizitos por medio kilo a $800. El maíz inflado o tutuca vale por kilo $610 y los puflitos $700.



Sobre las golosinas, la variedad es inmensa, pero para las sorpresitas se puede incluir alfajor, chupetín y caramelos. En primera instancia, los sobres por diez unidades para las sorpresitas valen $900 cada uno.



En total, para 20 niños se necesitaran dos por lo que equivale a un costo de $1.800. La caja de alfajores comunes por 50 unidades cuesta $1.700, una bolsa de caramelos por 50 unidades parte desde $250 y una bolsa de chupetín cuesta a partir de $500.



Para finalizar, en el caso de alquilar un salón, los costos varían según la ubicación del espacio y también en relación a los servicios que presta como utensilios, mesas, mantelería y sillas. Alquilar un lugar sólo sin servicios cuesta entre $35.000 y $55.000, mientras que contratar un espacio con las prestaciones ya mencionadas puede valer entre $60.000 y $75.000.

Agasajo por el primer año de vida del pequeño

El primer añito del bebé o niño siempre es un acontecimiento muy importante para las familias. Razón por la cual, se preparan con todo el brillo, color y demás cuestiones. Lo primero a tener en cuenta es el presupuesto que deben disponer a la hora de contratar un buen servicio de decoración, mesa de salados, dulces, bebidas, peloteros, fotógrafos, salón de eventos.



En El Soberbio, los valores en cuanto al precio del kilo de torta varían de $2.600 a $2.700 el kilo. Con respecto, a la mesa de dulces los valores son de acuerdo a la cantidad de invitados para 30 personas cuesta entre $20.000 y $60.000. En relación a la mesa salada, los valores oscilan en$30.000 e incluye empanadas, pizzetas y demás snacks. Por otra parte, el alquiler del salón, para eventos cuesta $20.000 por cuatro horas.



Sobre el cotillón, los globos bolsa de 50 unidades metalizados cuestan $3.000, vasos descartables a $30 cada uno y el paquete de diez unidades con juguetes para armar la bolsita de sorpresas cuesta $700 .



En conclusión, el costo de realizar un cumpleaños infantil en El Soberbio puede rondar cerca de los $170.000.

Salones y peloteros están con demanda positiva en Jardín América

En Jardín América, desde el rubro alquiler de peloteros y salones afirman una demanda favorable luego de la pandemia. Sostienen que "existe una gran necidad de encuentro y reunión".



No obstante, desde los comercios cotillón y golosinas manifiestan que "las ventas no volvieron a ser las mismas y que la inflación no ayuda".



Espacios para agasajar

El mayor deseo de los niños es tener un festejo de cumpleaños, donde puedan compartir con sus amigos o compañeros de la escuela. Con el fin de jugar, divertirse y celebrar un lindo momento, los padres buscan precios y alternativas para el evento tan especial para sus niños.



Son varios los puntos de encuentro para festejar un cumpleañitos en Jardín Améria para las familias que eligen festejar fuera de su hogar. En este caso, Darío Dorsch, quién está a cargo del salón Arco Iris, detalló a El Territorio que el alquiler del salón cuesta $20.000. Posteriormente, expresó que post pandemia hubo una explosión de necesidad de encuentro o reunión, por lo tanto la demanda del salón fue considerable.



En tanto, contó que tiene cubierto el mes de abril y que durante los fines de semana son los días que más cumpleaños se realizan. Por otro lado, Mabel Galarza, propietaria del salón El Encuentro, dijo a este medio que el alquiler del lugar tiene un costo de $15.000. "Si los organizadores del evento traen pelotero el valor se extiende a $25.000 por el consumo de la energía eléctrica".



A esto, acotó que el servicio puede incluir también vasos, cubiertos y platos. Incluso, agregando la decoración tiene un costo de $10.000 más. Lo que equivale a un total de $35.000.



En cuanto al alquiler de peloteros, una diversión inigualable para los más pequeños, Gastón Rossi, tiene cuatro variantes de pelotero y cada una a $4.000, también un metegol a un costo de $4.500. "Hay demanda en estos meses, los ciudadanos alquilan por hora aunque también está el servicio para los que desean alquilar por toda una tarde", explicó.



Caída de ventas



En tanto, Betiana Alves, dueña de un comercio de golosinas, contó que para los cumpleaños tienen combos de golosinas para incluir en las sorpresitas. "Antes armabamos combos para 20 niños entre $1.850 y $2.280. Actualmente por el mismo valor se vende el combo pero para 15 niños, por la inflación", expresó. Seguidamente, lamentó que luego de la vuelta de las actividades a la normalidad, "la situación comercial no volvió a ser la misma".



Es decir, según Alves, las ventas de golosinas que se registran en la actualidad no se asemejan a los níveles prepandemia.

*Con la información decorresponsalías El Soberbio y Jardín América