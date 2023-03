Mirando al Sur

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:01hs.

La segunda fecha del Turismo Nacional sigue con su actividad en el autódromo José Muñiz de Río Gallegos en Santa Cruz y los misioneros tuvieron dispares actuaciones ayer.



El mejor fue el posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios), quien cerró la jornada con un cuarto lugar en la segunda serie.



“Fue una buena serie. A raíz de un toque entre el primero y segundo pude saltar a la segunda ubicación, pero durante la carrera sentí un toque que me desalineó el auto. Desde ese momento se me hizo muy difícil llevarlo, por suerte pudimos llegar y mañana (por hoy) trataremos de hacer una buena final”, expresó Beitia.



En el mismo parcial, Bautista Bustos (Toyota Etios) largó cuarto, pero se pasó en un frenaje, agarró la parte sucia y cayó al décimo puesto.



“Venía peleando la serie pero me encontré con mucho viento que ensuciaba la pista vuelta a vuelta. En la curva dos se puso de costado el auto y lo saqué sin perder posiciones, pero más adelante agarré lo sucio de nuevo y no lo pude sostener, entré en trompo y caí hasta el 10° puesto. Este es un circuito que casi no tiene lugares de sobrepaso, pero buscaremos avanzar en la final”, comentó Bustos.



Antes, en la primera serie, el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) largó en la 7° posición y en el primer giro un auto pisó el sector sucio, hizo un trompo delante de él y, para no pegarle, Blasig freno y cayó al décimo puesto.



Luego remontó y vio la bandera a cuadros en la 8va posición de la serie.



“Tuve que frenar a cero para no pegarle a nadie y me pasaron cuatro autos. Después el auto tuvo un buen ritmo y pudimos recuperar un poco, pero es un circuito muy difícil de pasar porque el viento trae piedritas al asfalto”, explicó el obereño.



En la Clase 3, Facundo Bustos (Toyota Corolla) sigue sumando experiencia y se ubicó 27° con un tiempo de 1m42s687/1000. Juan Manuel Urcera (Ford Focus) se llevó la pole al marcar 1m40s608/1000.



“Fue un día de menos a más conociendo la pista de a poco en los entrenamientos. Me taparon en las tres vueltas que intenté el tiempo en la clasificación, hice lo mejor que pude en el cuarto giro, había mucho viento y muchas piedras en la pista. Creo que tenemos un buen auto para intentar algo mañana (por hoy) en la serie” dijo Facundo Bustos.



Hoy a las 9.10 se correrán las series de la Clase 3 y las finales arrancarán a las 12.20 y se podrán ver por la TV Pública.