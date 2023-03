Un grito contenido

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Crucero mostró sólo algunas de las credenciales en su estreno en el torneo Federal A pero no fueron suficientes para torcer el empate sin goles ante Gimnasia y Tiro de Salta. El partido, que se jugó bajo un buen marco de público en el Andrés Guacurarí, fue el arranque del operativo retorno al que apunta la dirigencia garupense y para el cual decidió conformar un plantel prácticamente nuevo.



Yendo al análisis de las acciones, el primer tiempo mostró claros síntomas del inicio de temporada: mucho estudio, fricción y pocas situaciones claras. De hecho se puede decir que sólo sirvió para exhibir las nuevas cartas de cada plantel.



Crucero intentó tomar protagonismo con un interesante mediocampo que tuvo algunas conexiones para destacar en los primeros minutos. Tanto Carlos Speck como Lautaro Soto se mostraron activos por las bandas, siempre intentando encontrar sociedades que nunca fueron limpias por el juego al choque de Gimnasia.

Lautaro Soto fue uno de los jugadores más interesantes en campo. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Precisamente la visita sostuvo su ofensiva con pelotazos a las espaldas de la defensa para la aparición del experimentado Facundo Heredia; el delantero sin dudas fue un dolor de cabeza para un sistema defensivo que igualmente encontró respuestas con la entrega del lateral Walter Figueroa.



En este contexto llegaron dos claras para el Colectivero: sobre los 35’ Speck lanzó desde la izquierda y el Pinti Álvarez no pudo conectar una pelota que cayó pesada al área chica; y tan sólo uno minutos más tarde fue el propio Speck el que no logró cabecear con fuerza una pelota muy bien puesta por Soto, desde la derecha.



Otra oportunidad perdida que se fugó al igual que el primer tiempo. Mucho calor en el Andrés Guacurarí, factor a tener en cuenta para lo que sería el desenlace.



Y es que en el trascurso del complemento el Colectivero fue metiendo al Albo en su área, producto del cansancio en la grama bahiana y la fuerza de voluntad que propuso el equipo amarillo.



Pisando los 19’ llegó la gran jugada del encuentro: Pinti y Valsangiácomo se armaron un gallito en el borde del área grande y el nueve hizo temblar el travesaño con un disparo categórico. La defensa sólo atinó a mirar la secuencia que casi fulminó el partido.



Gimnasia se mantuvo en pie como un guerrero herido pero con agallas. Resistió las embestidas, los cambios y la falta de piernas. Así fue la historia. A pesar de que casi lo gana Crucero después de una doble atajada del arquero a los 45’, la más clara cuando Pinti habilitó a Del Solé y el pibe disparó a quemarropa desde el punto de penal.



Quedará mucho por pulir en este equipo que puede dar que hablar. Ayer mostró destellos interesantes y terminó más entero que su rival. Obviamente que no alcanzó, pero las sensaciones son positivas.



Crucero quedará libre en la próxima fecha de la zona D para después visitar a Juventud Antoniana, el otro grande de Salta. Esa será otra historia.

Dechat: “Nos faltó un poco de suerte para concretar”

El técnico de Crucero, Pedro Dechat, remarcó que su equipo mostró buenos pasajes de juego pero no estuvo fino en la estocada final: “Fue un gran segundo tiempo, tuvimos muchas chances claras. El equipo siempre fue protagonista y se vio algunas cosas que nosotros queremos: muchas ganas, mucho empeño y proponiendo siempre”.



“Nos faltó un poco de suerte para concretar las que tuvimos”, agregó.



En otro tramo, el DT chaqueño reflejó algunos temas burocráticos de AFA como barrera para armar el equipo en la semana: “Cambiamos mucho porque hasta último momento estuvimos esperando las habilitaciones.



Igualmente el rival es difícil, va a pelear con nosotros”.