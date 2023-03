Femicidio en Olavarría: Sofía fue ultimada de un tiro en la nuca

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Sofía Belén Vicente, la joven de 22 años que el jueves había sido encontrada en un pozo ciego de un campo tras permanecer desaparecida desde el sábado pasado en el partido bonaerense de Olavarría, fue asesinada de un tiro en la nuca y tenía signos de haber sido ahorcada con una soga, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia, informaron fuentes judiciales.



Los investigadores determinaron que la víctima estaba viva al momento de recibir el disparo y sospechan que el femicidio pudo haber sido cometido por más de una persona.



Fuentes oficiales comunicaron que el informe preliminar de la autopsia que recibió la fiscal de la causa, Paula Serrano, indicó que la joven recibió el balazo y tenía signos de ahorcadura a lazo, es decir con un cable o una soga.



En principio, el médico legista no determinó aún si la causa de muerte fue por ese tiro, por el ahorcamiento o si fueron cometidos al mismo tiempo, por lo que aguardarán estudios complementarios para verificarlo.



No obstante, las fuentes dijeron que probablemente el deceso se haya producido a raíz del disparo, ya que la autopsia confirmó que al momento de ser efectuado Sofía estaba viva.



Además, sus piernas estaban atadas y sus ojos vendados, por lo que los pesquisas sospechan que el ataque fue cometido por más de una persona.



Una hipótesis es que mientras uno de los femicidas la ahorcaba, otro le disparó en la parte de atrás del cráneo.



En tanto, los peritos también establecieron que no había signos de abuso sexual, añadieron los voceros.



La fiscal Serrano continuaba las diligencias para identificar a el o los agresores a través de las cámaras de seguridad municipales y privadas.



Desde un primer momento, los peritos observaron lesiones en el cuerpo de la víctima que pudieron haber sido provocadas por terceros y determinaron que se trató de un femicidio.



En tanto, el viernes unas 5.000 personas participaron de una marcha, convocada por la Casa de la Mujer, desde el Paseo Jesús Mendía a la municipalidad de Olavarría para pedir justicia por Sofía.