El hombre hallado en el Paraná fue asesinado de 17 puñaladas

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:03hs.

La investigación que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en aguas del río Paraná el último jueves por la mañana frente a la Costanera de la mencionada localidad, tuvo ayer resultados impactantes.



Si bien los investigadores aún no lograron identificar a la persona fallecida, si se pudo establecer mediante el resultado preliminar de la autopsia que la víctima recibió 17 cortes en distintas partes del cuerpo.



De acuerdo a los datos suministrados por voceros que intervienen en el caso, se supo que los estudios forenses indicaron que el hombre -que por el estado de su dentadura tendría entre 30 y 50 años aproximadamente- sufrió 15 lesiones punzo cortantes y 2 lesiones punzo penetrantes.



La gran mayoría en el pecho, destacó la fuente consultada.



Además, otro de los puntos reveladores que arrojó el resultado de la autopsia realizada en la Morgue del Poder Judicial detectó la presencia de líquido en uno de los pulmones del hombre asesinado.



Y se explicó que esto podría ser consecuencia de que la víctima fue arrojada muy malherida al agua y que agonizó durante varios minutos en el agua.



Esto último, quedó marcado por la poca hinchazón que presentaba el cadáver al momento de ser extraído del agua.



También, se supo que a partir de los exámenes realizados se estima que el cuerpo llevaba entre 3 y 5 días muerto, antes de ser encontrado en avanzado estado de descomposición.



Cabe resaltar que por el estado general del cuerpo, desde el Juzgado interviniente y con orden del juez Manuel Balanda Gómez, se dispuso la inhumación de los restos en el sector de NN del cementerio de Puerto Rico.



Aunque se aclaró que previo a esto último se extrajeron distintas muestras de ADN para una futura identificación.



Entrecruzamiento de datos

Por estas horas, para los investigadores continúa siendo un gran misterio la identidad del hombre asesinado.



En este contexto, como una de las primeras medidas que se tomaron al conocerse el caso fue el envío mediante una circular a todas las Unidades Regionales de la provincia en busca de personas desaparecidas.



Aunque hasta el momento esta búsqueda resultó infructuosa ya que no se presentó persona alguna para identificar el cuerpo.



Los voceros consultados indicaron que el cadáver no tenía tatuajes en el cuerpo, pero sí como distintivo una marca que sería de nacimiento en el antebrazo izquierdo.



Además, autoridades policiales de Paraguay, fueron alertadas del hallazgo, ya que Puerto Rico está separada de la vecina ciudad de Puerto Triunfo por el río Paraná.



Por otro lado, una de las hipótesis que manejaban los investigadores es que el cuerpo pudo haber llegado hasta la localidad proveniente desde Ciudad del Este. Más que nada por la creciente del río.



También se precisó que el hombre asesinado llevaba puesto botas de goma, como así también un pantalón corto y sobre él otro más largo, vestimenta que suele ser característica en varios pescadores.



El hallazgo

Como publicó este matutino, el cadáver fue encontrado el último jueves por la mañana, cerca de las 8.30, por una embarcación de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que realizaba recorridas por la Costanera de Puerto Rico.



Aunque al parecer, instantes antes, vecinos que caminaban por la zona, fueron los primeros en visualizar desde la costa el cuerpo sobre el agua.

En cifras

15 La autopsia indicó que la víctima recibió 17 lesiones: 15 de ellas fueron cortantes y 2 penetrantes. Estas dos últimas las que causaron la muerte.

5 La data de muerte que señalaron los peritos indica que el cuerpo, al momento de ser extraído del río Paraná, llevaba entre 3 y 5 días muerto.