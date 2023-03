Drew contó que el psicólogo la dejó de atender cuando su alcoholismo empeoró

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La actriz Drew Barrymore recordó que cuando se divorció de Will Kopelman recrudeció su alcoholismo, una situación que le provocó consecuencias directas en su terapia: su psicólogo dejó de atenderla porque no podía lidiar con ella.



“Simplemente me dijo que ya no podía hacerlo. Realmente se trataba de mi forma de beber. Dije que lo entendía y lo respetaba más. Que veía que no estaba mejorando y que esperaba algún día recuperar su confianza”, declaró la actriz en una entrevista con Los Ángeles Times.



El matrimonio entre Drew Barrymore y Will Kopelman se disolvió en 2016 y, a partir de ese momento, la actriz volvió a tener comportamientos compulsivos con el alcohol.