Grabaron a Alfa y Delfina Wagner a los besos

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Tras su breve reingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe), Alfa se fue de fiesta con varios de sus ex compañeros y algunos famosos. Entre ellos estaba Delfina Wagner, la joven influencer con la que se lo vincula sentimentalmente. Después de varios rumores, este viernes por la noche se dieron un beso apasionado y todo quedó registrado en un video que se hizo viral en pocos minutos.



La grabación salió a luz de la mano de Joaquín Cornejo, un TikToker que aseguró que las imágenes eran tan solo un anticipo de otra situación que se dio en el baño del boliche. Lo cierto es que al ex participante del reality de Telefe se lo vio muy contento, y no solo por este hermoso presente. Es que mucha gente se le acercó para demostrarle su cariño y pedirle selfies, a lo que siempre accedió con mucha predisposición.



En el lugar también estuvieron La Tora, Mora y La Cata, que se sorprendieron al ver que encontró el amor. Con ellas parece haber entablado un buen vínculo, dejando atrás todos los conflictos que atravesaron en la casa más popular del país.



En diálogo con El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM), Delfina contó que hace muy poco que se conocen, que son amigos y que lo ayuda con sus redes sociales. Sin embargo, señaló que quiere seguir frecuentándolo, y no descartó que pueda pasar algo más a futuro.



“A Alfita lo conozco hace muy poco, pero es una persona muy linda. Le tomás cariño muy rápido. El prejuicio es independiente de lo que uno haga. Si yo tengo que estar pensando en lo que va a decir la gente antes de juntarme con alguien a almorzar, pasear, trabajar o compartir un buen momento, no podría ser feliz y no podría llegar a nada en la vida”, expuso.



Respecto a cómo se inició el vínculo, detalló: “Le hablé yo porque veía que teníamos opiniones muy similares en algunos aspectos de la vida. Me ofrecí a colaborar y lo estoy ayudando con las redes”.