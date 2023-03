León agazapado en peleas de halcones y palomas

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Hace 50 años, en el país el peronismo ponía fin a una etapa de proscripción. En ese momento, al movimiento con millones de seguidores se le prohibía la participación política. El término proscripción, es justamente expulsar de su patria a alguien por causas políticas, como se hizo con Juan Domingo Perón, quien retornaría al país el 17 de noviembre de 1972, luego de 18 años de exilio en Europa. Un año más tarde, en las elecciones del 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora, representante del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), ganaba las elecciones y posibilitaba a que Perón regresara al poder político después de haber sido expulsado de la Presidencia de la Nación mediante un golpe de estado consumado en septiembre de 1955.



Cámpora al gobierno, Perón al poder, fue la frase con la que los peronistas volvieron a militar en el país y hoy, lo recuerdan, entre otros los camporistas, una de las vertientes que integran el Partido Justicialista (PJ) que acompaña la gestión de Cristina Fernández.



Justamente la vicepresidenta de la Nación, viene reutilizando el término proscripción, tras el fallo condenatorio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le aplicara la Justicia en el marco de la Causa Vialidad.



Luego de que se conocieran los fundamentos de su condena, Cristina reapareció el viernes 10, en un acto desarrollado en la Universidad Nacional de Río Negro, donde le hicieron entrega de un título honoris causa. Allí se despachó con dureza contra la justicia, al sostener que tenían un solo objetivo, la proscripción y usó las palabras del ministro del Interior, Wado de Pedro, para sostener que los jueces reemplazaron el Código Penal por el código electoral, para aplicarle la condena. En medio del tal escenario, remarcó que se vive una etapa sin división de poderes, al apuntar que la oposición mantiene una clara alianza con el Poder Judicial y de allí la insistencia en aquel concepto de que los jueces forman parte de un partido judicial. Quizás aún más grave para el estado democrático, aquella conclusión planteada por la principal dirigente del país de que en la Argentina ya no hay un Estado constitucional democrático. En este aspecto, como buscando respaldo, Cristina se recuesta sobre lo que implica estar en el gobierno, pero luego, para hablar de economía o de la realidad social, sus términos remiten más a alguien que pareciera no integrar la conducción del país. De esta manera, la titular del Senado cuestionó en varios pasajes de su alocución las decisiones políticas que se tomaron en los últimos tres años en el Gobierno. En uno de esos momentos se refirió a la inflación y lamentó que en la actualidad existan trabajadores registrados que por primera vez no llegan a fin de mes y criticar por elevación la gestión de Alberto Fernández, respecto al 100 por ciento de inflación.



Por supuesto que desde la oposición y medios nacionales salieron a responderle con todo a Cristina, por no hacerse cargo de su gobierno y sobre todo por su hostigamiento a la justicia, de la cual consideran que el fallo condenatorio es correcto. En otro tramo de su alocución, consideró necesario revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI. Al respecto calificó como la más grande catástrofe, al endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Luego, siempre en tercera persona, sostuvo que hay que pagar el préstamo otorgado por el Fondo, pero hay que renegociarlo para mejorar la posición económica argentina.



En tanto el ministro de economía, Sergio Massa logró esta semana canjear 4,34 billones de pesos de vencimientos para los próximos cuatro meses. A su vez, genera un poco de tranquilidad, al conseguir que el FMI avale la corrección de las metas que están terminando de pulir y para concluir, el mercado lo acompañó pese a las trabas impuestas por Juntos por el Cambio. La oposición quiso minimizar el tema, pero venía una carga pesada para el gobierno ante dos vencimientos inmediatos, una en abril y otra en junio. La salida habría sido un reperfilamiento, término que conoce bastante bien el PRO y era una salida que los bancos preferían evitar y de allí la intervención favorable de estas entidades. La otra opción tampoco era la más favorable, es decir la de recurrir a la maquinita del Banco Central para emitir unos siete billones de pesos que pondría contra una cuerda a la agotada economía.



En clima electoral

Durante varios tramos de su discurso, la vicepresidenta escuchó en silencio cómo el clamor se convertía en cántico con aquello de “Cristina presidenta”, como lo hicieron cientos de rionegrinos, a quienes, tras el final del discurso, les prometió que no los abandonaría, más allá del lugar que ocupara en el futuro.



Lo cierto es que además del clamor en la calle para poner fin a su mentada proscripción política, un plenario del kirchnerismo y aprovechando ayer que se conmemoraban los 50 años de la victoria del candidato del Frejuli, Héctor Cámpora, salieron a pedir por la candidatura de la actual vicepresidenta. Es decir, aquel “Luche y Vuelve”, fue copia del leitmotiv con la que el peronismo pidió el regreso de Perón en los años del exilio y ahora con un tono similar y aggiornado, piden por Cristina. Quien fuera presidente de los argentinos, sigue registrando buenas mediciones en una de las zonas más pobladas del país, como es el caso de la mayoría de las 24 localidades del Gran Buenos Aires. Además, en el mano a mano, entre Cristina y Mauricio Macri, en zona como La Matanza, la expresidenta terminaría con una ventaja de poco más del 20% y el referente de Juntos por el Cambio llegaría sólo a 9 puntos, según el Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza. Las proyecciones indican que Axel Kicillof -que va a la reelección como gobernador bonaerense-, lograría superar en los comicios a los candidatos opositores por varios puntos de ventaja; con ello, el Frente de Todos mantendría la Provincia por un amplio margen que también podría darle los votos necesarios para la pelea a nivel nacional.



De manera más simple, el consultor Gustavo Córdoba planteó que quien gane Buenos Aires, puede ser determinante para la suerte de la segunda vuelta, afirmando que claramente habrá un balotaje para las definiciones en el ámbito nacional. En cuanto al desafío para el oficialismo, el consultor plantea que le resta consolidar una candidatura, pero también entiende que este clamor hacia Cristina, está además enmarcado en intentar ganar tiempo para que el ministro Sergio Massa, se enfoque en bajar la inflación, al plantear que con tres dígitos es prácticamente imposible que un oficialismo pueda ganar una elección.



En Juntos por el Cambio

Mientras halcones y palomas se pelean, el león está al acecho. Es la imagen que mejor podría describir este momento en que se encuentra transitando la oposición. Primero, como apunta Gustavo Córdoba en su análisis político, el principal espacio opositor sigue reflejando aquella imagen de desunión y no como se promocionan de que están Juntos por el Cambio. La desunión, se viene observando en Tucumán, Mendoza o provincias como Neuquén, Río Negro y sumado a la intensa pelea en Córdoba. La división entre halcones y palomas, hace al deleite del león, como Javier Milei que está al acecho de los votos duros anti peronistas. Si bien, el director de Zuban Córdoba y Asociados entiende que a Horacio Rodríguez Larreta le va un poco mejor en las mediciones para las Paso, plantea que tampoco lograría retener la totalidad de los votos en las generales, porque si llegará a ganar la interna, muchos votantes de Bullrich podrían migrar al libertario.



Lo cierto es que la contienda es inminente. Bullrich cerró esta semana acuerdo con Ricardo López Murphy y se tensa la interna del PRO. La ex ministra de Seguridad apunta al voto más duro, pero entre los moderados -que son mayoría- su discurso no les cae bien. Para complejizar el tema apunta a los mismos votantes de Milei. Tal escenario, así lo confirma el último sondeo de Opina Argentina, marcando caída de los más extremos y crecimiento de los candidatos moderados. Milei, logra sortear esta situación amparados en los votantes jóvenes.



Preparativos electorales

Casi al finalizar la semana, el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones reunió a los apoderados y representantes de las ocho fuerzas políticas a competir en los comicios venideros con el fin de definir los papeles a utilizarse para las boletas partidarias elecciones generales del 7 de mayo, con vistas a unas elecciones equitativas. Mientras los plazos electorales continúan en marcha -mañana vence la presentación de los sublemas-, en tanto para el 20 es el plazo final para la presentación de los candidatos por sublemas y ayer, el Tribunal resolvió la cuestión de lemas, para que el 23 se inicie de manera formal la campaña. Además, dio cuenta de que todas las fuerzas políticas participantes se encuentran en condiciones de presentar listas municipales en toda la provincia en el actual proceso electoral.



De esta manera, quedaron firmes ocho lemas provinciales: Se trata del Frente Renovador de la Concordia, el Frente la Fuerza de Todos y el Frente Amplio. Del mismo modo, Juntos por el Cambio, el Partido de Integración y Militancia, el Partido del Obrero, el Partido Demócrata y Por la Vida y los Valores.



Partido Obrero e Integración

Por ahora, principalmente los candidatos a gobernador por estos espacios, empezaron a detallar los motivos que los llevaron a presentarse como aspirante a ocupar el sillón de La Rosadita.



En tal sentido, el empresario Abel Motte sale a competir por los votos a gobernador por el partido Integración y Militancia vigente desde el 2018. Apela a resolver el efecto que provoca la crisis como la angustia, para ayudar a reencaminar el futuro de las familias misioneras.



En tanto la candidata a gobernadora por el partido Obrero Virginia Villanueva, propone situar al gobierno al servicio de los trabajadores, como igualar el salario al costo de la canasta familiar y encarar en tierras públicas un plan de viviendas para resolver la cuestión habitacional y de paso, brindar manos de obras.



La Fuerza de Todos y Juntos por el Cambio

Desde el Frente la Fuerza de Todos que lleva como candidato a Isaac Lenguaza, este dirigente planteó haber logrado un frente muy competitivo que tendrá presencia en los 78 municipios. Observa la necesidad de mejorar la situación de ingreso de los empleados públicos, proponiendo un banco de fomento para acceder a viviendas construidas por la provincia, entre otros.



En tanto el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Martín Arjol apuntó como propuesta enfocarse en la cuestión productiva, con reformas estructurales y transformando el Ministerio del Agro en Agroindustria, además de rediscutir los impuestos como para tentar a que más industrias se asienten en la provincia, sumado a una reforma educativa, entre otras propuestas.



Frente Renovador

Los que están muy adelantados con los preparativos electorales son los dirigentes del Frente Renovador de la Concordia. A Hugo Passalacqua como candidato a gobernador por el Frente Renovador de la Concordia en forma diaria se lo ve desplegando una agenda bien marcada. A veces, acompañando al gobernador Oscar Herrera Ahuad y otras tantas, a los intendentes en funciones o que empiezan a mostrarse como candidatos en distintos puntos de la provincia. Similar tarea viene desplegando, el aspirante a vicegobernador Lucas Romero Spinelli a quien se lo ve más enfocado en busca del voto joven. De hecho, afirman -desde la propia fila de la Renovación-que manejan una encuesta que daría cuenta que el 80% de los primeros votantes se inclinarían por este joven dirigente, a quien lo asocian al trabajo de innovación, como las aulas Maker, Polo Tic, Robótica, entre otros. Como muestra de que la Renovación va en busca de la mayor cantidad de votos posibles es que abrió la participación a todos los sectores, en las ciudades y pueblos, que le permitió hasta la fecha avanzar con la confección de más de 500 listas de candidatos, donde la mayoría son debutantes en la arena política. Son mujeres y hombres comprometidos con sus vecinos, que decidieron participar activamente en política de la mano de la renovación. Afirman desde el espacio que el trabajo territorial es muy fuerte y se verá reflejado en los resultados electorales.