Francia volvió a protestar contra la reforma de Macron

Los franceses pidieron al Ejecutivo no “jugar con fuego” porque las movilizaciones van a continuar. Foto: AP

Los franceses y las francesas salieron a la calle ayer en la séptima jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, a quien los sindicatos le han pedido reiteradamente que “consulte al pueblo” antes de seguir adelante con la iniciativa.



Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.



El rechazo se plasmó en una serie de masivas protestas desde el 19 de enero y unas huelgas en los transportes y el sector de la energía, refirió la agencia de noticias AFP.



Sin embargo, por el momento estas acciones no lograron la retirada del proyecto, que se debate actualmente en el Senado (cámara alta) y deberá aún pasar por la Asamblea Nacional (cámara baja) para un voto final. “Es la recta final”, dijo Marylise Leon, la secretaria general adjunta del sindicato CFDT. “Todo se juega ahora”, declaró en una entrevista a la emisora Franceinfo.



La tensión sobre la reforma alcanzó su máximo nivel esta semana tras las negativas de Macron a reunirse con representantes de los sindicatos, lo que provocó un “gran enojo”, según Philippe Martinez, líder del sindicato CGT.



“Cuando hay millones de personas en las calles, cuando hay huelgas y todo lo que obtenemos de la otra parte es silencio, la gente se pregunta: ¿Qué más tenemos que hacer para que se nos escuche?”, dijo el líder sindical, pidiendo un referendo sobre la reforma de las pensiones. “Ya que está tan seguro de sí mismo, el presidente de la República debería de consultar al pueblo. Veremos cuál es la respuesta del pueblo”, propuso.



“Imploro a quienes dirigen este país que salgan de esta forma de negación del movimiento social”, insistió su homólogo de la CFDT, Laurent Berger.



La policía estimó que entre 800.000 y un millón de personas acudieron durante la jornada de ayer a las 230 protestas organizadas a lo largo del territorio. La CGT, por su parte, informó a AFP que unas 300.000 personas se manifestaron en la capital, mucho menos que el martes, cuando tuvo lugar la última protesta.



Ya en 2020 Macron tuvo que archivar una medida similar por el descontento social y la llegada de la pandemia, pero esta vez su gobierno busca sacarla adelante en tiempo récord y para ello escogió un polémico procedimiento que limita hasta el 26 de marzo la fecha en la que se tienen que pronunciar las dos Cámaras del Parlamento. De no hacerlo, la reforma sería adoptada por decreto, algo que nunca ha ocurrido.