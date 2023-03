Recuperó la sonrisa

domingo 12 de marzo de 2023 | 6:01hs.

En un partido intenso y emotivo hasta la última pelota, Oberá Tenis Club (OTC) se impuso por 89-88 como visitante frente a Argentino de Junín, por una nueva fecha de la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquet.



Con este resultado, el representante misionero volvió al triunfo tras dos derrotas consecutivas como local. Ahora ostenta un record positivo de 20 victorias y 9 caídas. En la continuidad de la gira, mañana visitará a Platense.



Tal como lo indica lo escueto del resultado, el cierre del juego en Junín fue para el infarto y pudo ser para cualquiera, aunque el Celeste supo llevarlo a su favor.



Más allá de los puntos, que siempre vienen bien, lo cierto es que el resultado también sirvió para bajar tensiones y recuperar confianza de cara al último tramo de la etapa clasificatoria.



En el debe, en tanto, se inscribe el bache en que cayó el equipo después de estar ganando por 18 puntos en el arranque del tercer cuarto.



Como positivo vale destacar que el elenco dirigido por Fabio Demti supo volver a meterse en partido ante un rival muy aguerrido que contó con el aliento de su público, lo que siempre es un plus en un final cerrado.



El estadounidense Charles Mitchell fue figura y goleador de OTC con 26 puntos (4 triples) y 13 rebotes. Justin Tuoyo (16), Jonathan Maldonado (13), Xavier Carreras (11) y Nicolás De Los Santos (10) también sobresalieron en ofensiva.



En el local se lució el ex OTC Jonathan Slider (28), respaldado por Alphonso Anderson (19) y Enzo Filipetti (18).



A diferencia de partidos anteriores, el Celeste tuvo buena efectividad en triples (14 de 30), aunque el rival también lastimó por esa vía (11 de 34).



Palo y palo

En el inicio del partido quedó claro que sería de trámite parejo. La visita llegaba golpeada y el local no quería desaprovecharlo ante su gente.



Carreras acaparó la ofensiva celeste con dos bombas consecutivas para sacar una primera luz de ventaja de 10 a 7. Maldonado y Tuoyo también colaboraron.



Pero el dueño de casa emparejó con buena defensa y puntería desde el perímetro, aunque la visita ganó el primer cuarto 20-18.



En la continuidad fue bueno el ingreso de Torresi en OTC, Mitchell ajustó la mira y fue determinante para la remontada, al igual que el talento de Maldonado pare leer la defensa rival y convertir.



También cayeron triples del ingresado Córdoba, del capitán De los Santos y el Celeste se escapó a 11 (39 a 28).



De todas formas, con Slider como estandarte, Argentino ajustó en defensa y limó la desventaja. El segundo parcial finalizó 44 a 38 para OTC.



Tras el descanso largo se vio lo mejor del elenco de la Tierra Colorada de la mano de un Mitchell imparable que anotó 15 puntos en el tercer cuarto, con tres triples y presencia en la pintura. Así, la visita sacó 18 de ventaja.



Fue entonces que Argentino demostró su garra y frenó la escalada rival, que de igual manera ganó el parcial (74-61).



Ya en el último tramo se invirtieron los papeles y el Celeste tardó casi cinco minutos en anotar sus primeros puntos, lapso en que el local metió un parcial de 13-0.



El cierre se vivió con las pulsaciones a mil y con cuatro segundos para el final empataban en 88, cuando Maldonado fue a la línea y logró la mínima ventaja que alcanzó para festejar.