Hay faltante de harina de almidón, que es esencial en Semana Santa

sábado 11 de marzo de 2023 | 12:00hs.

La sequía afecta desde hace años al sector productivo, este año no será indistinto. Otro de los productos damnificados por este fenómeno climático es la mandioca, que como materia prima, su escasa producción afecta a sus derivados como la harina de almidón. Producto casi esencial para Semana Santa. Algo similar sucede con el choclo, que por las pocas lluvias mucho maíz se desecho o directamente no creció. No obstante, en las góndolas del supermercado esta semana ya se notó una falta del producto. Incluso, aseguran que los proveedores están teniendo problemas para abastecer. Se le añade a la situación las subas por poca oferta del producto.

Escasez

En las ferias francas, los productores aseguran que la producción no es abundante “pero la que hay es de calidad porque estamos en temporada”. Sobre precios, el medio kilo de harina de almidón vale entre $800 y $1.000. Mientras que, los comerciantes se encuentran con problemas para conseguir el producto desde las grandes industrias.

Al respecto, Ismael Ortigoza, presidente de la Cámara de Almaceneros de Posadas, indicó a El Territorio que “la situación con la harina de almidón está muy complicada. Cuesta conseguir el producto desde el mes pasado. El que llegó esta semana vino con una suba de $100. Es decir, sale $900 el kilo”.

Seguidamente, el comerciante añadió: “Nos abastecemos de productores de almidón de Eldorado y Montecarlo, desde el mes pasado nos avisaron que iba a ser difícil sacar el producto porque no tenían stock suficiente por la sequía”. Luego, contó que la demanda es alta y que sus clientes constantemente consultan por la harina de almidón.

“En las góndolas del supermercado está más caro. Pero al vender fraccionado y al proveerme de productores locales, la gente elige más lo que es menos industrializado”, manifestó. Por último, deseó que la situación de la seca mejore “porque todos queremos comer chipa y en Semana Santa es indispensable este producto. Para el año próximo la producción debe mejorar si caen más lluvias”.

Carmelo Pereira, productor de Colonia Andrade, vende su producción de verduras, harina de maíz, harina de almidón, y choclo en la feria franca de la Chacra 32-33 los miércoles y en el barrio Santa Rita los domingos.

Allí, Pereira sostuvo que el movimiento comercial es mayor los domingos, pero que en ambos días que viene a Posadas lleva toda la harina de almidón y maíz que trae para sus clientes.

Sobre los montos, vende a $500 el kilo de almidón, $350 el kilo de harina de maíz y $300 la bolsa de tres choclos.

Recordó que es temporada de mandioca nueva y aclaró que también vende mucho este producto, “y que la harina almidón tiene su proceso, pero sale bastante bien. No es en grandes cantidades pero hay”.

Por otra parte, sobre el choclo manifestó que el maíz también fue damnificado por la escasez de lluvia. Pero que con las últimas lluvias hubo una mejor cosecha “lo que ayudó más al producto que antes estaba por ser desechado por ser de mala calidad”.

Tras ser consultado por Semana Santa, manifestó que los ciudadanos ya están llevando para congelar sus productos y que habrá almidón y maíz a la venta siempre que llueva un poco más y la situación del suelo mejore.