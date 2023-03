Claudio Caniggia fue citado a declarar en la causa por abuso sexual contra Mariana Nannis

sábado 11 de marzo de 2023 | 8:30hs.

Claudio Paul Caniggia fue citado por la jueza Fabiana Palmaghini a ampliar su declaración indagatoria el próximo 14 de marzo en la causa por abuso sexual contra su expareja y madre de sus hijos, Mariana Nannis.

Al respecto, cabe aclarar que a dicha causa le habían dictado falta de mérito pero ahora se reactivó porque se cambió a la jueza interviniente. El juzgado 18 le había prohibido al Pájaro contactar a su exesposa desde mediados del año pasado. Ahora, según pudo saber Infobae, la madre de Axel y los mellizos Charlotte y Alexander volverá a estar frente al tribunal.



En la previa, la que rompió el silencio fue la misma Mariana Nannis, quien a través de un audio de Whatsapp se comunicó con la producción de Entrometidos en la tarde, el ciclo que conduce Carlos Monti, por Canal Net.

“Quiero agradecer a todos los que me apoyan a mí y a todas las mujeres que tienen un problema como el que tuve yo, y lamentablemente lo tuve durante toda mi vida, durante todo mi matrimonio”, afirmó Nannis, y agregó: “Lo lamento mucho por todas las mujeres que pasan por esta porquería que yo he pasado. Es difícil salir de esto, siempre están enganchada a uno que viene y te pega, como que te manipula, te hacen lo que quieren, psicológicamente con vos; y cuando no quieren, o sea te desprecian, te humillan, te manipulan, te pegan, te violan cuando vos no querés, o sea sexualmente te hacen lo que quieren”, agregó.

“Claudio Paul Caniggia, que no se merece que le digan señor, porque la palabra le queda grande, junto a este desastre, porque es un desastre, obviamente para la sociedad no sé qué se piensan que porque hizo dos goles es una persona respetable. Una persona que le pega a una mujer no es respetable, y que le pega a una mujer y le hace tener sexo a la fuerza cuando ella no quiere, me parece que es una basura, es una porquería, y bueno lo lamento por todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo, les quería agradecer a todos ustedes, yo no voy a salir obviamente en ninguna entrevista porque no puedo salir, o sea por seguridad no puedo salir hasta que se resuelva todo esto de este personaje nefasto y espero que, no sé, que los jueces, los fiscales, Dios, la Virgen de Lourdes, a todos les pido que hagan Justicia”, cerró.

En tanto, el abogado del exfutbolista, Fernando Burlando, al aire de LAM, explicó: “Muchas de las causas en las que hizo la denuncia Mariana eran un delirio, porque lo vinculaban a Claudio con políticos y empresarios argentinos. También dijo que Claudio vivía drogado, tirado por el piso y se probaron varias cosas: que es un gran deportista y que no hacía uso de ese tipo de sustancias”.

En diálogo con Ángel De Brito, el abogado continuó: “Después lo denunciaron por abuso de alcohol, pero Claudio no consume alcohol. Yo creo que toda esta situación está emparentada con la nueva vida de Claudio, que está feliz, que está bien, que no molesta a nadie y a lo mejor su estilo de mostrar cierto desinterés o desidia con las respuestas o con lo que pasa en una familia hace que ocurran estas cosas”.

Más adelante, confirmó que la causa que continúa en la Justicia es la de abuso sexual. “La causa que está vigente es la del abuso, pero Mariana fue muy poca clara, plasmó una denuncia desordenada y poca clara, la Justicia necesita claridad. Creo que es su forma de expresarse, es su forma de decir las cosas. Lo más importante y lo que me tranquiliza a mí es que los peritos oficiales no detectaron ninguna situación de abuso o de violencia. Las fotos que mostró donde se la veía golpeada son de otra cosa, pero no se puede ver ni siquiera la fecha, le cortaron la fecha de una manera muy infantil. Claudio tendría que presentarse ahora porque la Fiscalía, en este delirio interpretativo, realmente equivocó nuevamente la fecha. Es factible que si queda alguna duda, haciendo una pericia psicológica y psiquiátrica de mi defendido se podrían aclarar muchas cosas y no descarto la posibilidad de realizarla. Pero el fiscal, en su delirio interpretativo, no quiso hacer lugar a todas las pruebas que ofreció Claudio para acreditar que las declaraciones de Mariana no son reales”, concluyó.