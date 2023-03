“No podemos explicar la emoción de tener a Emma en casa”

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:06hs.

Luego de más de medio año, ayer a las 13.30 llegó al aeropuerto de Posadas Emma Zippan. Se trata de la beba misionera de 11 meses que fue diagnosticada con una insuficiencia cardíaca terminal. Luego de permanecer en emergencia nacional y en lista de espera en el Incucai, fue trasplantada de corazón el 28 de octubre en una cirugía que demoró seis horas.



Tras semanas de recuperación, recibió el alta del Hospital Italiano de Buenos Aires, y ahora continúa su recuperación con internación domiciliaria. Desde el nosocomio le concedieron un permiso para que pueda regresar después de siete meses a su hogar en Garupá y festejar su primer año de vida que será el 17 y después regresará nuevamente a Buenos Aires.



En este contexto, el padre de Emma, Ariel Zippan en diálogo con El Territorio comentó que “no puedo explicar la emoción de tenerla en casa. Yo me vine antes para acondicionar todo y porque mis otros hijos Máximo (13) y Constanza (10) comenzaban las clases y al fin vamos a estar todos juntos”.



En la misma línea aclaró que la niña estará bajo un riguroso cuidado, siguiendo con su medicación y evitando aglomeraciones y contacto físico con muchas personas. Por ese motivo, quienes la quieran ver y conocer tendrán que hacerlo desde lejos para evitar cualquier complicación a su salud.



Según destacó, Emma evolucionó favorablemente y es una niña “inquieta y terrible”, incluso más que sus otros hijos. Durante el día juega y sale a pasear, siempre alejada de cualquier multitud, pero de a poco volviendo al contacto con el exterior.



Mientras permanecían en Buenos Aires sus familiares se hicieron cargo del cuidado de los otros chicos. “Tanto desde el casino donde trabajo, como desde Educación donde trabaja mi señora, siguieron abonando el sueldo y por esa razón pudimos subsistir económicamente durante este tiempo”, dijo Ariel.



En lista de espera

Asimismo, recordó lo angustiante que fue recibir el diagnóstico y estar en lista de espera de un corazón. “Ella ya había sufrido cuatro paros cuando aún estaba en Posadas. “Los peores momentos los pasé cuando le derivaron al hospital en Buenos Aires”.



En el mismo marco, el papá de Emma contó que: “El viaje duró dos horas pero sentí que era el más largo de mi vida, creo que envejecí mil años, mientras la miraba a ella tan vulnerable”.



Por otra parte, entre emociones y alegría, Ariel comentó que cuando se enteraron que había un corazón para su hija, se dieron cuenta de la importancia de dar vida. Destacó que es algo que no tiene precio y no se puede devolver.



Además, agregó que espera que un día la familia donante pueda conocer a la pequeña, “a la que le salvaron la vida con su decisión a pesar de que estaban en un momento tan difícil”.



“Estamos agradecidos de por vida con ellos, el algo incalculable, esos son los verdaderos héroes sin capa que con su acción salvaron una vida”



En sintonía, añadió que con el tiempo las cosas se van a ir facilitando con menos medicaciones y según los médicos, tendrá la traqueotomía entre dos a tres meses más y luego intentarán sacarle.



“Esperamos ansiosos ese momento y soñamos despiertos de que pronto pueda estar ya en su hogar y nos den el alta definitiva para estar juntos. Por el momento, la vamos a disfrutar, mimar y cuidar, con todos los recaudos médicos”, finalizó Ariel.



Esta previsto, que la pequeña permanezca con sus familiares y regrese a su rutina médica el 19 de este mes. No obstante, tendrá que evitar el contacto con mucha gente para evitar posibles complicaciones. De la misma forma, en su estadía en la tierra colorada, permanecerá bajo riguroso cuidado y restricciones por parte de sus progenitores.