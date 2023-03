Avanza el proceso para digitalizar los certificados de discapacidad

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:04hs.

A partir del 15 de marzo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se expedirá sin vencimiento en sus versiones físicas y digitales. Esto se realizaría siempre y cuando los criterios certificantes se mantengan.



En este contexto, la directora de Discapacidad de la provincia, Miriam Benítez, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 afirmó que “estamos en proceso de cambio sobre todo para agilizar este tema del certificado, que es un documento nacional en el que se certifica la discapacidad de la persona”.



En la misma línea, la directora explicó que tenían varias cosas pendientes por solucionar como la burocratización y lograr la agilización, para que la personas con discapacidad no tenga que realizar estos trámites todo el tiempo.



Por este motivo, “a partir del 15 de este mes ya no tiene vencimiento los CUD de todas las personas que lo sacan a partir de ahora. Se van a hacer actualizaciones que depende de la patología que se presente”, sostuvo Benítez.



Según remarcó, “el cambio se dio por la demanda de la población. En su mayoría eran por algunas enfermedades permanentes y la nueva modalidad tendría como objetivo desburocratizar . Este tema se aborda en la nueva ley”.



Sobre los distintos cambios que existe en la Dirección, comentó: “Si bien lo más importante es el no vencimiento, también hay varias cuestiones internas que vamos a agilizando en las Juntas Evaluadoras. Se trata de un grupo de profesionales, sobre todo de médicos, asistentes sociales, psicólogos y psicopedagogos que están para evaluar el grado de discapacidad”.



“La discapacidad más frecuente en Misiones es la discapacidad intelectual, problemas de integración social, trastorno de aprendizaje, dificultad de la conducta, trastorno del espectro autista y dislexia grave. Y en cuanto a las discapacidades motrices en nuestra provincia las más frecuentes son por secuelas de accidentes cerebrovasculares”, detalló la directora.



Además de las antes mencionadas, también se contemplan discapacidad con deficiencia sensorial de origen visual, discapacidad auditiva y deficiencia física de origen visceral.



Cantidad de CUD

Según datos estadísticos de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública provincial, actualmente la provincia cuenta con 25.617 CUD activos, el 62,9% están en el rango de los 15 a 64 años, el 27,5% en el grupo 0 a 14 años y el 9,7% son mayores de 65 años.



Sin embargo, este número no refleja la totalidad de personas con discapacidad que hay en la provincia, dado que muchos -por diversas cuestiones- no concretan el trámite. Con la ampliación de Juntas y la adhesión de más sedes para tramitar el documento en localidades de la provincia, se espera que este año se incremente notablemente el número de personas que deben acceder al carnet.



Por otro lado, en lo que respecta a requisitos documentales hasta días atrás eran: fotocopias de DNI de la persona a evaluar, fotocopia de carnet de obra social si tuviera, Certificado Original de Discapacidad (si es renovación), cuil o cuit del paciente, debe estar en el DNI al igual que el domicilio.