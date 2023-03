Nación tiene previsto entregar otras 15 mil viviendas este año

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El gobierno nacional hizo un resumen del plan de viviendas concretadas en todo el país, desde el inicio de la gestión y también se adelantó las que están proyectadas entregar. En el marco de las diversas líneas de acción del Gobierno Nacional en materia de acceso habitacional, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat proyecta entregar 15.059 viviendas hacia junio del 2023, que se suman a 20.590 créditos previstos por el Banco Hipotecario.



De esta manera, según el informe oficial, se sumarán a las que llevan entregadas y que asciende a 90 mil viviendas, en el marco de una política federal encabezada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que está teniendo impacto en todo el territorio a través de diversas líneas de créditos para la construcción y de programas de ampliación de la infraestructura habitacional.



En el caso de Misiones, 5.023 familias recibieron las llaves de su nuevo hogar, de las cuales más de 1.800 corresponden a programas de acceso a la vivienda, 624 a Procrear, 1052 a través del Fonavi, 597 a Casa Propia y 407 a Reconstruir, un programa que puso en marcha soluciones habitacionales por más de 100 mil millones de pesos y que habían sido abandonadas por la anterior gestión. Además, se entregaron 391 créditos hipotecarios. De esta manera, en la provincia se localiza el 5,35% de las 93.756 viviendas que se distribuyeron a lo largo y ancho del país.



En enero, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, arribaron a Misiones para entregar, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, 597 viviendas en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.



“Esto tiene que ver con las prioridades que cada gobierno le da a la política pública de acceso a la vivienda. Entendiendo que es el Estado quien tiene que garantizar lo que dice la Constitución”, indicó Maggioti.



En el mismo sentido, Alberto Fernández había destacado: “Para mí no hay momento más grato que en el que entregó una vivienda. Quiero decirles a los que recibieron una casa alguna vez, que no me agradezcan nada, porque no me deben nada, ni al gobierno, ni a nadie. Es un derecho que ustedes tenían y nadie se lo reconocía”.



La construcción de viviendas implica un esfuerzo de coordinación de los distintos niveles de gobierno, en especial con los intendentes, y moviliza la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promueve la incorporación de mano de obra y la reinserción social y laboral. Además, contribuye al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoran las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.



En ese sentido, Maggioti adelantó que el plan del gobierno nacional es avanzar con más soluciones habitacionales en todo el país, “que van a permitir que más argentinos y argentinas cumplan el derecho a su casa propia”.