Cristina Kirchner pidió revisar las condiciones del acuerdo con el FMI

La vicepresidenta Cristina Fernández encabezó ayer un acto en la Universidad de Río Negro, donde recibió el doctorado Honoris Causa, y trazó un panorama crítico respecto de la economía “bimonetaria” y con alta inflación y reclamó que se modifiquen las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).



“Estamos sin moneda, esto es una economía bimonetaria”, reiteró la vicepresidenta y desarticuló la idea de que los salarios son inflacionarios. “Con el salario más alto de América latina teníamos 24%”.



“Los que dijeron que solucionar la inflación era un chasquido de dedos la llevaron al cincuenta y pico por ciento”, remarcó en alusión a las palabras del expresidente Mauricio Macri. En ese punto, reiteró la necesidad de “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”.



Cristina también tuvo una posición crítica respecto del préstamo tomado por la administración de Macri que pidió un préstamo de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.



Agregó que dio “muestras de pragmatismo cuando se trató de defender los intereses del país”, remacó que “nadie dice que no haya que pagar” la deuda pero que “se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI”.



Por eso, planteó la necesida de “buscar consensos para lograr una revisión del acuerdo con el FMI. Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer”.



Luego recordó que Miguel Pesce, presidente del Banco Central (BCRA), antes de cerrar el acuerdo con el FMI “me vino a proponer que estaban dispuestos desde el Fondo a venir a la Argentina a entrevistarse conmigo porque pensaban que yo iba a solucionarlo, porque el ministro de Economía que luego renunció estaba muy terco y era caprichoso”. “A mí me enseñaron desde muy chiquita que el que empieza una negociación la tiene que terminar”, le habría respondido.



La vicepresidenta afirmó que “parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios”. “Se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo”, añadió e indicó que “la Argentina necesita urgentemente innovación tecnológica para sus exportaciones porque se han reprimarizado las exportaciones en la República Argentina durante los últimos años”.



Criticas a la Justicia

Además, volvió a cuestionar al “Partido judicial”, al denunciar una “alianza” entre miembros de la oposición y sectores de la Justicia, luego de que se difundieran los fundamentos de su condena, en la causa Vialidad



La titular del Senado cuestionó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que sacó del Consejo de la Magistratura a Martín Doñate, haciendo lugar a un amparo de Luis Juez (ver página 13).



“Una hora antes de venir acá, desde el partido judicial separan al senador Martín Doñate y ponen al senador de la oposición. Más mafioso no se consigue”, expresó.



También afirmó que durante su gestión, el oficialismo estaba orgulloso de sancionar leyes”, por la orientación que le daba a las políticas públicas.



Reconocimiento

Cristina Fernández de Kirchner recibió el reconocimiento “por el papel relevante que ha tenido en el desarrollo del sistema universitario argentino en general y en la creación y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro”, según argumentaron las autoridades.



El discurso de la vicepresidenta llevó el nombre de “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.



El rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó que “en su gobierno se crearon más de 16 universidades y amplió el sistema universitario y el acceso a la universidad, que permitió la repatriación de científicos y nos permitió dotarnos de masa crítica”. “Este año queremos lograr la plena igualdad de genero, por eso este año vamos a reconocer a cuatro mujeres”, añadió, en referencia a las menciones que también recibieron Rita Segato, Dora Barrancos y Catalina Wainerman.



Luego de agradecer a las autoridades universitarias, Cristina Fernández de Kirchner inició preguntándose: “¿Cómo estamos a 40 años de democracia? Parece que los tres poderes no funcionan”. Posteriormente, recordó la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, sosteniendo que “restituyó a la Casa Rosada como el centro de gravedad de poder político democrático votado de la República Argentina: las decisiones las toma el presidente”.



Más allá de la charla de ayer, está latente la posibilidad de que la vicepresidenta, de ahora en más, siga con las recorridas por las provincias. Ese era un proyecto que CFK tenía pensado realizar antes del intento de magnicidio en septiembre del año pasado, pero luego de visitar Chaco y El Calafate, ocurrió el ataque en la puerta de su casa en Recoleta y todo se frenó.

Recordó el ataque a su despacho

La vicepresidenta recordó el ataque a su despacho, el cual fue marcado con pintura antes de ser apedreado, y luego cuando se empapelaron las calles culpándola por “35 mil muertes”. “Tampoco se supo (quiénes fueron los responsables del ataque) aunque había pruebas”, sostuvo y apuntó que todos esos hechos fueron una constucción previa que habilitó el intento de magnicidio.



Asimismo, señaló que la jueza María Eugenia Capuchetti es quien está a cargo de la causa del ataque al despacho, así como también de la que investiga el intento de asesinato. ”La ruptura del pacto democrático, la principal y la más terrible fue la del 1 de septiembre. Odié ser protagonista de eso. El pacto democrático se rompió el 1 de septiembre”, insistió Cristina. Kirchner.