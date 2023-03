Comisarías de Misiones llenas de detenidos por causas federales

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:00hs.

En las comisarías de Misiones comparten lugares de encierros tanto personas privadas de su libertad por delitos de jurisdicción provincial como por causas o delitos de orden federal.



En otros términos, muchas dependencias de seguridad provincial están pobladas de narcos o detenidos por otros delitos de instancia Federal. Uno de los hechos que dejó en evidencia tal situación ocurrió a principios de noviembre del año pasado, cuando se conoció que una red de narcotráfico operaba desde el interior de la comisaría 2ª de Posadas, que luego fue allanada por efectivos de la Gendarmería y cuya causa está siendo investigada por la justicia.



Eran internos que se encontraban detenidos en esa seccional por narcotráfico y contaban con celulares adentro de las celdas y seguían llevando a cabo actividades ilícitas, como la distribución de drogas a diferentes vendedores.



Más allá de las responsabilidades que se determinarán, la propia justicia desaconseja la permanencia de internos por delitos federales en las comisarías u otras dependencias que no reúnan las condiciones mínimas exigidas para funcionar como lugar de detención de manera prolongada para este tipo de presos. Esto ocurre en todo el país porque al Estado nacional le faltan lugares para alojar a detenidos.



En el caso de Misiones, la única unidad penitenciaria federal de la provincia, la Colonia Penal de Candelaria UP 17, ya no tiene espacio para seguir alojando internos. En consecuencia, alrededor de 140 privados de libertad por delitos de instancia federal fueron alojándose en comisarías y otros establecimientos provinciales.



Ello sin contar que la justicia federal también recurre a dependencias como Gendarmería o Prefectura, para suplir la falta de suficiente infraestructura.



Sólo en las unidades de seguridad dependiente del gobierno de Misiones, están por lo tanto alojados casi igual número que la capacidad que tiene la Unidad Penitenciaria de Candelaria.



En esa cárcel federal, lo recomendable es como máximo tener 196 internos, pero viene superando los 200 alojados, según un informe poblacional correspondiente al primer trimestre de 2022 brindado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) dependiente de la Procuración General de la Nación.



Otros datos a los que accedió este matutino muestra que llegó a los 207 internos, claramente superando la capacidad para la que fue creada esta dependencia emplazada sobre una superficie de 157 hectáreas en Candelaria.



Acuerdo para 30 alojados

Previendo una eventual sobrepoblación carcelaria en Candelaria, se había establecido un convenio -vigente desde hace más de tres décadas-, entre la Nación y el gobierno de la Provincia para ubicar a los detenidos por delitos de instancia federal en un pabellón especial con capacidad de 30 personas alojados, que hace tiempo también fue superado y al menos otros diez internos también fueron trasladados en otras unidades penitencias de la provincia.



La demanda de más espacios llevó a que en forma progresiva se fueran alojando mayor número de internos con causas federales en las comisarías de la provincia, hasta llegar a promediar a la fecha más de 140 personas detenidas por diversos delitos federales.



Ello pese a todos los planteos realizados, según explicó ayer a El Territorio Eduardo Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.



De hecho, la fiscal Bibiana Andrea Barbosa se refirió a la sobrepoblación de la unidad penitenciaria de Candelaria en su informe anual de gestión 2022 brindado al Ministerio Público Fiscal de la Nación que luego remitió a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación del Congreso de la Nación.



“Estando la capacidad superada en el único lugar de detención federal en la provincia- la U17 situada en Candelaria- muchos detenidos deben ser alojados en comisarías provinciales, federales, o destacamentos policiales y escuadrones de gendarmería”. Allí aclaró que “dichas instituciones y sus respectivas dependencias no se encuentran destinadas a las problemáticas”, en referencia al custodio de internos acusados por diversos delitos federales.



En el informe

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones, como organismo especializado en la materia, a comienzos de marzo de 2022 daba cuenta de que el Servicio Penitenciario de la Provincia de Misiones contaba, en ese entonces, con 47 personas detenidas cuyas causas tramitan por la vida federal y 94 personas privadas de su libertad en las distintas Comisarías de la provincia por la misma competencia.



Es decir que al momento de la obtención de los datos, que luego divulgarían, había 141 personas privadas de su libertad en lugares de jurisdicción provincial cuyos expedientes judiciales o causas eran por delitos de orden federal.



Scherer ratificó ayer esos números e indicó que viene planteando el constante aumento de internos de delitos de instancia Federal alojados en las comisarías o unidades penitenciarias de la provincia.



Añadió con preocupación y que representa una mayor gravedad que los detenidos por delitos de instancia Federal comparten alojamiento con detenidos por delitos de instancia provincial.



En otros términos, los detenidos por delitos complejos o presos de alta peligrosidad mantienen contacto con quienes cometieron hechos menores en la provincia.

La problemática se extiende en todo el país

Según el informe del Departamento de Investigaciones, con aportes del Área Centros de Detención No Penitenciarios de la Procuración Penitenciaria, al 31 de diciembre se encontraban detenidas 1.037 personas en centros de detención no penitenciarios de la Policía de la Ciudad, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, según consignó el sitio digital diariojudicial.com



Añade que de esa cifra total, 545 personas se encuentran alojadas en alcaidías y 403 en comisarías vecinales.



Aunque la “capacidad ideal” de las alcaidías de la Policía de la Ciudad al 31 de diciembre se establece en 317 plazas, se encontraban alojadas 545 personas, es decir, una sobrepoblación de 228. Un 31,4% se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Un 10,8% tiene condena y un 14% espera sentencia.

El total de internos que están alojados en la provincia

En el informe público anual 2022 de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Misiones, realizado por los comisionados licenciados, Francisco Souza y Amelia Báez, dan cuenta de un relevamiento realizado en las nueve unidades, incluyendo dentro de este número a la Unidad de Salud para Inimputables.



Ello arrojó un total de 1.719 personas la población penal total en Misiones. Además el informe incluye datos como nacionalidad de los internos, por sexo y también un capítulo de personas mayores de 60 años.



Las unidades relevadas se encuentran distribuidas en las seis localidades de la provincia de Misiones (Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Rico, Loreto y Cerro Azul).



Los datos que se presentan como “total año 2022”, corresponden a los datos recabados en la segunda mitad del mes de octubre del año en curso. También se reconoce una sobrepoblación estimada entre todas las unidades de alrededor del 10%.



Entre todos los detenidos y según nacionalidad, hay 1.648 argentinos; 47 de nacionalidad paraguaya; 18 brasileños, cuatro uruguayos y dos colombianos.



En total, hay 1.661 varones alojados y 58 mujeres en distintas dependencias provinciales, según el informe de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones, como organismo especializado en la materia, cumple funciones consultivas y de asesoramiento de todo ente público o privado que se encuentra relacionado con la custodia, internación, detención o retención de personas y en cumplimiento de las misma puede verificar los plazos de la prisión preventiva.



También en esta oportunidad la Comisión se abocó a buscar información sobre personas privadas de su libertad mayor de 60 años, alojadas en las distintas Unidades Penales del Régimen Penitenciario de la Provincia de Misiones.



De esta manera pudieron determinar que hay un total de 128 personas privadas de su libertad mayor de 60 años de edad.