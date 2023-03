La Justicia declaró nula la designación de Martín Doñate

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió el amparo de Luis Juez y declaró la nulidad de la designación del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Se trata del conflicto abierto por la banca en el organismo que selecciona y controla a los jueces, luego de la decisión del bloque del Frente de Todos de partirse para lograr quedarse con tres de las cuatro bancas del Senado.



La disputa política por el Consejo viene de lejos. A fines de diciembre del 2021 la Corte Suprema declaró inconstitucional su integración de 13 miembros y le pidió al Congreso que dicte una nueva ley que respete la proporción en las representaciones de todos sus miembros. Puso el plazo de abril. De no hacerlo, volvería a la vieja conformación de 20 integrantes, encabezados por el presidente de la Corte. El Congreso nunca trató el tema.



Finalmente, ayer la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un fallo que lleva la firma de los jueces Rodolfo Facio, Liliana Heiland y Clara Do Pico, validó el recurso de amparo de Luis Juez y declaró la nulidad de la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.



En ese sentido, se referencia en el fallo en el que la Corte consideró “indiscutido” que al momento de tener que designar nuevos consejeros senadores, “la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente PRO”, “impone la solución del caso”.



Si bien el cuarto lugar de representación de senadores en el Consejo de la Magistratura debía ocuparse antes del 18 de noviembre del 2022, aún continúa vacante y no se dispuso la modalidad con la que debe ocuparse.



La incertidumbre se acrecienta con la fractura del Frente de Todos en la Cámara, que modificó la composición de las coaliciones.



A fines del año pasado, el pedido de Juez para asumir en lugar de Doñate había sido rechazado en primera instancia por la magistrada María Alejandra Biotti, quien consideró que no existían los criterios de urgencia necesarios para conceder el amparo.



Asimismo, la jueza señaló en ese entonces que la Corte Suprema tenía en estudio la situación y que aún debía definir sobre la cuestión de fondo, es decir, cómo se debe integrar el Consejo de acuerdo a las mayorías parlamentarias.