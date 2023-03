Xi Jinping fue elegido para un histórico tercer mandato

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Xi Jinping obtuvo un histórico tercer mandato como presidente de China tras una votación formal de la Asamblea Popular Nacional (APN), el órgano legislativo del país, que le brindó su respaldo total y ratificó su condición de líder más poderoso en décadas.



El resultado de la votación de los diputados fue inapelable: 2.952 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, un resultado celebrado con un sonoro aplauso de los parlamentarios reunidos en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.



Durante la ceremonia, milimétricamente diseñada para consolidar de legitimidad del proceso, Xi se acercó al centro del estrado del Gran Salón del Pueblo emplazado en la plaza de Tiananmen de Pekín, y posó su mano izquierda sobre la Constitución de China, que tres uniformados habían colocado sobre un pupitre, para jurar con el puño derecho en alto su tercer mandato.



“Juro ser (...) leal a la patria y al pueblo (...) y trabajar duro en la construcción de un gran país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, más civilizado y armonioso”, prometió Xi en su juramento, transmitido por los canales de TV en todo el país.



Xi Jinping se convertirá así en el dirigente con más años en el poder en la historia reciente del gigante asiático. Bien cercano a los 70 años de edad cuando termine su tercer mandato, podría incluso aspirar a otro lustro como presidente si ningún sucesor creíble emerge en este tiempo.



El mandatario enfrentará el reto de reimpulsar la economía mientras enfrenta un complejo escenario geopolítico dominado por la creciente rivalidad con Estados Unidos.



Por otra parte, la estricta política de “cero-covid” que mantuvo al país aislado del resto del mundo e incluyó confinamientos de ciudades completas y testeos masivos, generó hartazgo social y enormes costos económicos.



Tras crecientes protestas sociales, Pekín dio un brusco giro de timón después y retiró la polémica estrategia, no obstante haber resultado de enorme eficiencia sanitaria para contener los contagios. Desde enero, cuando las infecciones disminuyeron, el país muestra índices de recuperación de la actividad.



Escenario externo

En el plano externo, Xi advirtió varias intervenciones del convulso escenario global y denunció hostigamiento por parte de Washington. “Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, están implementando una contención y una supresión total de China, lo que implica desafíos sin precedentes para nuestro desarrollo”, dijo durante un encuentro con miembros de la Conferencia Consultiva, un órgano asesor.



Una visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, prevista para febrero, fue aplazada a última hora después de que la administración Biden derribara un globo chino, que según Washington, China habría utilizado con fines de espionaje, algo que el gobierno de Xi negó rotundamente.



Desde entonces, las tensiones siguieron aumentando. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, advirtió del riesgo de “conflicto y confrontación” si EE.UU. no cambia de rumbo.



Felicitaciones de Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país es un estrecho aliado económico y diplomático de China, no tardó en dirigir a Xi sus “sinceras felicitaciones”.