Guillermina Valdés picante: “Quizás no saben pero me separé en abril del 2022”

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:00hs.

“Quizás la gente no sabe, pero me separé en abril del 2022. Les mando un beso y gracias por leerme”, escribió Guillermina Valdes en sus redes sociales en las últimas horas haciendo referencia a que hace casi un año rompió el vínculo con Marcelo Tinelli, después de nueve años en pareja.



La aclaración de la actriz llega a una semana de que se dieran a conocer fotos de ella bajando del auto del arquero de Boca, Javier García.



Las imágenes sorprendieron ya que antes no habían aparecido siquiera rumores sobre una posible relación. Y también sorprendieron a la propia actriz, al notar que tenía un fotógrafo haciendo lo que comúnmente se llama guardia periodística.