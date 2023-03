Miley Cyrus: un disco que relata el proceso hacia el amor propio que hoy vive

sábado 11 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La cuenta regresiva para los fans de Miley Cyrus finalmente terminó: desde ayer se pueden escuchar en todas las plataformas digitales su último trabajo discográfico: Endless summer vacation. Y si con Flowers, el primer corte de difusión del disco, quedó más que claro que estaba en proceso de superar la ruptura con su exmarido, Liam Hemsworth, con River, el focus track del álbum, termina de confirmar que se encuentra en una nueva etapa dentro de su vida amorosa.



En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, la cantante cuenta que esta canción nace de un momento crucial de su vida, en el que “estaba pasando por mucho a nivel emocional y personal”. ¿Se trata de otro mensaje para el protagonista de la saga Los juegos del hambre?



“Todas mis canciones en este disco son como una evolución”, dice asegurando que el álbum se divide en dos como los días: antes del mediodía y después del mediodía. “Es como una ducha: no para de llover, y de repente comienza a llover amor” analiza sobre los procesos que vivió en este último tiempo y asegura que a veces solo falta “bailar” y que en realidad, los productores no quieren que en realidad diga que la canción habla de algo sexual.



Según una teoría que ronda en las redes sociales, la elección de 14 bailarines para que acompañen a Cyrus en el clip sería una referencia a las veces que Hemsworth la engañó mientras estaban juntos.



Estas no son las únicas canciones que podrían tener una relación directa a su pasado con Hemsworth. Ya en Rose Colored Lenses romantiza de forma asombrosa la fase de luna de miel de una pareja, y You descubre a Cyrus buscando “esa dulce magia nocturna, ese amor eterno”. En Muddy Feet sorprende a su chico engañándola y lo enfrenta al grito de “Fuera de mi casa con esa mierda. Fuera de mi vida con esa mierda”. En tanto la balada rockera Jaded, denuncia a un ex que “ni siquiera está dispuesto” a admitir sus errores, y en su lugar se dirige “al bar hasta que está todo borroso”.



Flowers marca el momento en que ella aprende a amarse a sí misma, sin depender de otro, para luego pasar a Island, que gira en torno a lo que sigue a una ruptura, con una Cyrus recién soltera metiendo los pies en la arena y reflexionando: “¿Estoy varada en una isla o he aterrizado en el paraíso?”.



Además del lanzamiento del disco, Disney+ celebrará el octavo álbum de estudio de Cyrus con un evento especial llamado Miley Cyrus Endless Summer Vacation (Backyard Sessions). Allí, la cantante interpretará por primera vez las canciones del disco y habrá una participación especial de Rufus Wainwright.



Su amor con Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009, cuando ambos protagonizaron The Last Song. Ella tenía 16 años y él, 19. Comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más queridas de la industria. Sin embargo, los rumores de infidelidad se hicieron más fuertes y la relación puertas adentro era cada vez más difícil. Por un tiempo estuvieron separados, noticia que fue confirmada por los representantes de los artistas, pero a los pocos meses regresaron y se los vio felices como si todo recién comenzara.



Con varios “terceros en discordia” entre ambos y una dura adicción de la cantante a los excesos, la pareja continuó desgastándose.



Entre idas y vueltas, en diciembre de 2018 se casaron en una boda íntima y secreta Apenas ocho meses duró el matrimonio para luego darlo por terminado y firmar los papeles de divorcio.