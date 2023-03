Chiquito Romero: "No me equivoqué en aceptar la oferta de Román"

viernes 10 de marzo de 2023 | 22:13hs.

Luego de ser la figura de Boca en el empate ante Densa y Justicia, Sergio Romero brindó una entrevista con el canal oficial del Xeneize en el que dio detalles del llamado de Juan Román Riquelme para que llegue al club, de su recuperación de la rodilla y del objetivo principal que tienen en el año: la Copa Libertadores.

Chiquito declaró que la decisión de llegar a Boca la tomó en 24 horas tras recibir el apoyo de su familia, que descartó propuestas de Turquía y Arabia Saudita y agregó: “De primera mano, no me equivoqué en aceptar la oferta de Román cuando me llamó por teléfono. Lo primero que barajé fue que llegaba al club más grande que tiene este país para pelear un título. Este club apunta a ganar, venía de ser campeón y quería ser parte".

"Venía de un club muy grande de Inglaterra (Manchester United), donde tengo los mejores recuerdos, de una operación de rodilla y el hecho de que no me hayan apurado, que me dejaran mi tiempo, me dio tranquilidad y la verdad que soy un agradecido. Me recibieron con los brazos abiertos para que hoy esté dentro de una cancha disfrutando”, agregó quien llegó a Boca proveniente del Venezia de Italia.

Luego, Romero aseguró que está contento por haber ayudado a sus compañeros ante el Halcón de Florencio Varela (partido en el que completó ocho atajadas) y añadió: "Es el rol que nos toca a los arqueros. Estamos últimos para solucionar lo que ellos no pudieron adelante, nuestro partido ideal es que no nos pateen al arco. Somos el último eslabón de la cadena. Cuando te toca que te pateen al arco y respondés, es lindo. Como le pasó a Javi (García) en la final que ganamos, las que llegaron las tapó y chau, a casa”.

“Siento que la oportunidad me llegó en un momento justo. Yo estoy aplomado, tengo una familia que me banca en todas, que no deja que nada me afecte. Yo estoy tranquilo y feliz de donde estoy. Tenemos un grupo bárbaro. Yo veo al fútbol hoy desde otro lado, aunque sé que la presión es enorme y hay que ganar, estoy disfrutando al fútbol con 36 años y después de dos operaciones de rodilla. Hoy la rodilla no se me inflama y me permite jugar partidos de 90 minutos”, sumó sobre su presente y su estado físico.

Además, el arquero surgido en las divisiones menores de Racing elogió a Fernando Gayoso, entrenador de arqueros de Boca, quien los hace entrenar hasta después de la práctica con el resto del plantel: “Descubrí una parte nueva de lo que es el entrenamiento de un arquero. Yo le dije a Fer: ‘nunca en la vida me exigieron tanto después de un entrenamiento como vos’. Yo nunca hice esto y la realidad es que suma”.

“Yo me di cuenta a los 28 años que tenía que pasar por el gimnasio antes de entrenar para preparar el cuerpo y después también. Más allá de que esto sea lindo, es un trabajo y el día de mañana la responsabilidad es enorme. La gente que a vos te paga te exige que rindas al 100 por ciento y para eso tenés que cuidar tu cuerpo”, detalló sobre la preparación de un arquero.

Por último, el histórico arquero de la Selección Argentina palpitó la Copa Libertadores: “Va a ser la primera vez que me toque jugar la Copa y eso es un gran desafío. Dios quiera lograr ese objetivo que es tan deseado por el Mundo Boca, es algo lindo para sumar a mi carrera. Sabemos que no es fácil por el poderío de los equipos brasileños que tienen jugadores que deberían estar en Europa, pero nosotros tenemos un gran plantel”.