El espacio Maker de Iguazú recibió kits y computadoras

viernes 10 de marzo de 2023 | 15:32hs.

Esta mañana el espacio Maker de Puerto Iguazú (de la Escuela Provincial de Robótica) recibió Kits y 5 notebooks a fin de que los alumnos puedan continuar trabajando y desarrollando sus habilidades. Efectivizaron la entrega el equipo Técnico de la Escuela de Robótica, Sergio Ferreira y Alicia Cubas, del Equipo Pedagógico de Silicon Misiones.

El espacio Maker en la ciudad cuenta con 150 alumnos actualmente desde los 5 años hasta una mujer de 65 que ha decidido aprender y asiste a clases de forma regular. "Estamos contentos con estos elementos que se suman a las que ya teníamos, estos materiales nos favorecen para seguir avanzado", indicó Rosa Doldán, la coordinadora.

Respecto a la matrícula, Doldán indicó que no cuentan con espacio disponible para albergar a más alumnos, pero este año trabajan doble turno a fin de alcanzar más niños y jóvenes interesados a pedido de los padres, no obstante el espacio físico no permite ampliar la matrícula.

Con respecto a eso el jefe comunal, Claudio Filippa, adelantó que tratará "de ver la forma de ampliar el espacio que vemos que les quedó chico". El espacio Maker funciona en una de las oficinas del Centro Integrador Comunitario ubicado en el barrio San Lucas.