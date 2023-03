Gripe aviar: desde Senasa resaltan la importancia de denunciar casos sospechosos

viernes 10 de marzo de 2023 | 11:15hs.

La gripe aviar en Argentina preocupa a las autoridades y productores del país, luego de confirmarse en las últimas horas la muerte de más de 220.000 gallinas en la provincia de Río Negro y 20.000 aves en una granja avícola de Mar del Plata.

El brote de influenza aviar afectó dos granjas avícolas, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Los establecimientos debieron tomar las medidas correspondientes por la infección y el posterior "despoblamiento sanitario", es decir, el sacrificio de los animales una vez detectado el brote.

Por su parte, en la frontera de la provincia de Misiones se reforzaron los controles de vigilancia epidemiológica ante la detección de casos de influenza aviar con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad.

El Director Regional para la zona de Corrientes y Misiones del Senasa, Pedro Méndez, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó: "La gripe aviar es una enfermedad que es altamente patógena para las aves y produce una alta mortandad, es por ello que el Senasa ha dispuesto medidas y resoluciones donde se declara la emergencia y recomendaciones extraordinarias para evitar justamente que la enfermedad avance"

"Lo importante siempre en estos casos es notificar, lo que se busca es siempre la detección temprana de un caso, cosa que la enfermedad pueda ser contenida en ese lugar y no avance. En la provincia de Misiones nosotros estamos sin casos positivos a la fecha, si se atienden las sospechas que justamente el personal de Senasa está disponible las 24 horas y todos los días de la semana", dijo.

Además recordó que ante la emergencia se mantuvieron reuniones con todas las instituciones involucradas y hasta el momento fueron 10 las sospechas, de las cuales de cuatro se tomaron muestras, aunque todas dieron resultados negativos.

"Hay que destacar mucho la labor que vienen haciendo cada uno de los profesionales que integran el Senasa que están atendiendo y aconsejando a la población y a productores de los cuidados que debe tener para evitar que sus aves de granjas se contagien. El caso más cercano fue en Chaco que hay que atender, se hace un rastrillaje epidemiológico que es buscar todas las aves que estén alrededor de un caso positivo en un radio de 10 km para ir haciendo los estudios clínicos y en caso necesario tomar de muestras y poder eliminar ese brote", detalló Mendez.

A continuación refirió que todo lo que es consumo comercial se hace normalmente, "los productos llegan, no hay desabastecimiento. El consumo es seguro porque la enfermedad no se transmite al consumir un producto pero si al contaco directo con el ave enferma, se contagia de persona a persona pero si se toman medidas extraordinarias debido a la emergencia por la mortandad de aves que si pueden afectar al sector comercial"

"Hay una resolución que establece medidas transitorias que no involucra al sector comercial, hoy se han detectado 40 casos en todo el país y si bien en la provincia no hay casos positivos, no hay que bajar la vigilancia, no hay que bajar la denuncia para que podamos en el menor tiempo posible atender esos casos y descartarlos o en caso que haya confirmación hacer el trabajo para que no circule el brote", afirmó.

Sobre el trabajo que se viene realizando en la frontera de la tierra colorada remarcó que aún no hay casos confirmados en Paraguay y Brasil pero que igualmente se está haciendo un refuerzo de la frontera y de las barreras, "lo que se pide siempre a la población es la recomendación de siempre evitar el ingreso de aves vivas que está prohibido por la reglamentación. Le estamos entregando folletos para que la gente sepa que no puede ingresar con animales vivos ni con productos que puedan vehiculizar el el virus de la influenza. No es que tenemos muchos registros de ingresos de aves de forma clandestina pero siempre ante una emergencia hay que tomar todos los recaudos".

Finalmente advirtió que en general se debe evitar el contacto directo con aves silvestres y más si están media moribundas y en caso de que haya una sospecha, las personas deben comunicarse con el Senasa, "tenemos canales de notificación con un whatsapp exclusivo para la influenza que es 1157005704 o acercarse a la oficina del organismo o bien desde la aplicación".