El DT del PSG contó que tras la eliminación en Champions, “en el vestuario hubo mucha decepción e ira”

viernes 10 de marzo de 2023 | 10:15hs.

Christophe Galtier, DT del PSG, brindó este viernes una conferencia en la que pidió realzar el valor de la Ligue 1 ahora que su equipo se quedó afuera de la UEFA Champions League. Consultado por las estrellas del plantel apuntadas por la debacle, solo dijo que hombres como Lionel Messi y Sergio Ramos tienen la suficiente experiencia como para dar vuelta la página y pelear por lo que viene, aunque reconoció que el plantel quedó “debilitado.

El entrenador habló en la previa del partido que el PSG jugará mañana ante Brest como visitante por la Ligue 1, el único objetivo que le queda por delante al equipo tras sucumbir en el máximo nivel de Europa ante el Bayern Munich.

Todas las declaraciones de Christophe Galtier

“En el vestuario, por supuesto, hubo mucha decepción e ira. Es una cosa decepcionante. Nos quedamos en Munich esa noche y viajamos de regreso ayer. Los jugadores estaban muy cansados, pero también decepcionados. No había sentimiento de resignación. Hubo decepción, pero eso es totalmente normal. Todos hemos hablado de eso esta mañana. Así es como es. Es una gran decepción. Había grandes expectativas aquí internamente. Pero cada año, solo un equipo puede ganar la Liga de Campeones, y ahora debemos mirar hacia el objetivo de la Liga local porque el calendario significa que tenemos que concentrarnos rápidamente en el juego de mañana contra Brest”.

“¿Lo que faltaba? Había jugadores lesionados. Algunos jugadores top, algunos no comenzaron el juego, como Kylian Mbappé. Achraf Hakimi tuvo que salir rápidamente. En cuanto al partido de vuelta, tres semanas después, tuvimos algunas lesiones graves, como Neymar y Presnel Kimpembe. Luego hubo lesiones que se sumaron a esa lista, como nuestro capitán Marquinhos y Nordi Mukiele. Nos faltaba forma para este tipo de grandes ocasiones. Por supuesto, hay una obsesión por estar lo mejor posible en estas grandes ocasiones, pero a veces tener estas ausencias es no poder rotar mucho, porque teníamos bastantes jugadores lesionados, lo que significaba que estábamos muy debilitados”.

“Siempre hay un riesgo, pero lo que les decía a los jugadores esta mañana es que el Paris Saint-Germain es el actual campeón, y si el Paris Saint-Germain lo gana, será el undécimo título de liga, que es una cuenta que nunca antes se había alcanzado en este país. No debemos minimizar el logro de ganar la Liga francesa”.

“Tenemos listas de honores extraordinarias de jugadores, y algunos están obsesionados con agregar este trofeo, y algunos no lo han ganado antes. Es una cosa muy importante. Todos acá envían el mensaje de que este título de liga es fácil, pero no lo es. No es normal ganarlo. Ganarlo es difícil. Es cierto que tenemos una ventaja de ocho puntos, pero tendremos que seguir luchando hasta el final”.

“Nuestro equipo está debilitado, pero sigue siendo un gran objetivo para nosotros, y no debemos minimizar el logro de ser los campeones de Francia. Nos quedan 12 partidos por jugar y tendremos que luchar hasta el final. Estoy convencido de que lo haremos para hacer todo lo posible para ser campeones de Francia. Será el 11º título de liga del club. Puedo ver lo que está pasando en el extranjero en diferentes ligas”.

“Si tomo el ejemplo del Bayern de Múnich, que nos eliminó, y bien hecho. No ganan la Champions League todos los años. Cuando ganan la liga, están muy orgullosos. Tienen una gran celebración. Lo comparten con sus seguidores. Lo comparten con todos los que trabajan en el club, y debe ser lo mismo para nosotros”.

“Tenemos que dejar de decir que ser campeones de Francia es una banalidad. Ese no es el caso, incluso si somos el Paris Saint-Germain. No es fácil ser campeones de Francia. Tendremos que luchar hasta el final, y es un objetivo clave para el club, nuestra afición que nos ha apoyado en todo momento. Creo que hubo alrededor de 4000 de ellos en Munich que viajaron y, por supuesto, conocemos la situación con todas las huelgas. Por lo tanto, es importante volver a centrarse en convertirse en campeones de Francia”.

El PSG, sin Messi no Mbappé

En las primeras fotos que las cuentas oficiales del club publicaron tras la eliminación en la Champions League y que corresponden al entrenamiento del equipo, no aparecen ni Lionel Messi ni Kylian Mbappé, dos de los más criticados por la caída en Alemania. La figura elegida para las distintas publicaciones es la de Sergio Ramos. Si bien la ausencia de sus máximas estrellas no responde por ahora a ninguna decisión oficial, sí se enmarca en la tensión que hay a partir de una nueva frustración.

¿Seguirá Galtier?

En primer lugar el entrenador, Christophe Galtier, que ya había dejado escapar la Copa de Francia y que ahora se queda con la liga como único objetivo, demasiado poco botín para toda la tropa que tiene a sus órdenes.

El técnico francés, cuestionado por su falta de experiencia en un banco de tan alto nivel, tendrá pocos argumentos para rebatir a los críticos y, hasta final de temporada, convivirá con un reguero de rumores sobre la identidad de su sustituto.

Como les sucedió a sus antecesores, desde el español Unai Emery, el alemán Thomas Tuchel o el argentino Mauricio Pochettino, Galtier fracasó a la hora de dotar a un equipo plagado de estrellas de una identidad clara y reconocible. El peso de la constelación superó al juego colectivo.

Pero el técnico francés firma una de las peores andaduras europeas de los últimos años en París, con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas dolorosas contra el Bayern.