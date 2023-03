Salen al ruedo

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Río Gallegos será sede de la segunda fecha del año del Turismo Nacional, de la que participarán los misioneros Bautista Bustos (Toyota Etios), Iñaki Beitia (Toyota Etios) y Martín Blasig (Toyota Etios), en la Clase 2, y Facundo Bustos (Toyota Corolla), en la Clase 3.



Después de Alta Gracia, el ZP Sport trabajó en el Etios y el Corolla que manejan los hermanos Bustos. Hicieron una revisión completa de ambas máquinas para la nueva fecha.



Bautista se encuentra 19° en el campeonato de la Clase 2 y espera seguir sumando este fin de semana en el sur del país.



“Seguramente nos va a costar un poco más porque es un circuito nuevo para nosotros y para la mayoría de la Clase 2.



El auto se revisó completo. Después de Alta Gracia terminó completo y se continuó con los trabajos y nosotros vamos a dar lo mejor” dijo Bautista.



En el Corolla de Facundo se puso especial atención en el impulsor, además del control general. El piloto de Apóstoles llega a esta segunda fecha con ganas de seguir sumando experiencia dentro de la división mayor del Turismo Nacional.



“Se hizo un repaso general del auto, se trabajó en el motor para poder llegar de la mejor forma posible. Vamos a un circuito que no conozco así que vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible”, comentó Facundo.



Por su parte, Martín Blasig buscará sumar buenos puntos con el Etios del GR Competición. “Vamos a un circuito nuevo que no conozco y buscaremos redondear un buen resultado. En la primera (carrera) del año teníamos un auto para terminar entre los 15 y por un error mío no pude terminar la carrera. Tengo un buen auto y ahora buscaremos terminar”, explicó el obereño.



Por su parte, Beitia intentará seguir prendido en el campeonato luego de su gran inicio en Alta Gracia.



“Tuvimos un buen arranque y ahora el desafío es mantenernos en ese nivel”, explicó el posadeño.



La Clase 2 tendrá dos entrenamientos previos a la clasificación en la jornada de hoy. La primera clasificación se disputará a las 16.30. En tanto que la Clase 3 tendrá sus entrenamientos mañana a las 9.50 y a las 12.10.



La clasificación definitiva de la Clase 2 será a partir de las 11.10 de mañana y las series se largarán a las 14.30 con transmisión de DeporTV. El domingo a las 9.10 se correrán las series de la Clase 3 y las finales arrancarán a las 12.20 por la TV Pública.