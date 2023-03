El menor acusado del homicidio de Da Rosa quedó en guarda de su mamá

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Tras permanecer once días alojado bajo supervisión del Estado, el menor implicado en el homicidio de Pablo César Da Rosa (15) fue entregado ayer en guarda y cuidado de su madre por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá.



Más allá de la gravedad del hecho que se investiga, lo cierto es que los menores de 16 años son inimputables y no pueden ser juzgados por ningún delito.



Incluso, según establece el régimen penal argentino, ni siquiera se les puede tomar declaración como imputados y el proceso se reduce a medidas de guarda y resguardo.



En consecuencia, Cristian Z. (15) fue entregado a su progenitora Fátima C. (41), quien fijó domicilio en un barrio de Oberá. En tanto, continúa detenido Mauricio Santiago C. (22), hermano del menor.



Vale mencionar que el homicidio de Da Rosa se registró en la localidad de Mártires, donde residían todos los implicados.

El ataque a Pablo Da Rosa ocurrió en zonas de malezas de Mártires.

Asimismo, trascendió que el trasfondo de la tragedia habría sido la usurpación de un terreno que era propiedad de Da Rosa.



En diálogo con El Territorio, un vocero con acceso al expediente indicó que “la principal línea de investigación tiene que ver con una gresca por la posesión del terreno donde residían los hermanos acusados. Además, el año pasado el menor ya había lesionado a la víctima con un cuchillo”.



Al momento del hecho los hermanos de 22 y 15 años habrían estado bajo los efectos de alcohol y drogas, aunque ello no es atenuante de la conducta desplegada.



Luego del hecho el chico fue alojado en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá; mientras que su hermano quedó detenido en una dependencia de la Unidad Regional II.



Para que se pueda efectivizar la entrega del menor a su madre habría sido clave la intervención del abuelo paterno, quien dispuso de una vivienda en Oberá.



El hecho

El homicidio de Da Rosa se registró el pasado 26 de febrero en un sector de pastizales del lote 77 de la localidad de Mártires. La Policía fue alertada alrededor de las 23 por un llamado telefónico realizado por una vecina.



En el lugar, habitantes de la zona identificaron a la víctima y comentaron que un rato antes habría protagonizado una gresca con dos jóvenes, hermanos entre sí.



Ese dato fue el primero que puso a los investigadores tras los pasos de los sospechosos, quienes fueron detenidos la madrugada del lunes pasado.



En el lugar los uniformados procedieron al secuestro de prendas de vestir de los implicados y un teléfono celular. En tanto, se informó que en cercanías al cadáver de Da Rosa encontraron un cuchillo -tipo sierra- con mango de plástico color verde.



Por su parte, el médico policial de turno examinó a la víctima y diagnosticó que “presentó herida cortante en antebrazo izquierdo, dos perforantes en el abdomen, otra en región torácica y otra en la cardíaca”.



El corte en el antebrazo sería indicio inequívoco de que Da Rosa se defendió y luchó por su vida.



Antecedente

Luego del hecho la Policía tomó declaración testimonial a familiares de la víctima y vecinos de la zona, como también se entrevistó con la madre de los sospechosos.



Se determinó que al momento del hecho Da Rosa residía con su padre, aunque tiempo atrás convivió con la progenitora de los dos detenidos.



“Por el momento no se determinó cuál fue el motivo del hecho, pero sí se estableció que el año pasado el menor ya había agredido a la víctima. También lo atacó con un cuchillo, pero le propinó lesiones leves, lo que fue informado al Juzgado Correccional y de Menores”, comentó una fuente del caso.



Asimismo, los pesquisas confirmaron que Da Rosa fue concubino de la madre de los implicados, relación que habría durado varios años, al punto que la víctima “fue como un padre para el menor” de los hermanos, precisaron.



Asimismo, horas después de que los sospechosos fueran detenidos, otro hombre solicitó la presencia policial y denunció que también fue agredido por el mismo menor.



Juan Carlos De Sosa (39) afirmó que la misma noche en que asesinaron a Da Rosa fue atacado por el chico de 15, quien le propinó varios botellazos que le produjeron traumatismo de cráneo, según el posterior diagnóstico médico.



Incluso, tras radicar la denuncia ante personal de la comisaría de Mártires, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Samic de Oberá donde quedó internado para estudios complementarios, ya que presentaba un sangrado en la región intraparietal.



Al momento del hecho el hombre era la pareja de la madre del menor.

Tutela provisoria del menor

El expediente por el homicidio de Da Rosa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que investiga la causa en lo procesal, al tiempo que se dio intervención al Juzgado de Menores respecto a la situación tutelar del menor.



Según la ley vigente, los menores de 16 años ni siquiera se les puede recibir declaración de imputados, que es el acto de defensa que tiene toda persona que es acusada de la comisión de un delito.



Por ello, la actuación del juzgado de Menores se ircunscribe a acciones que tienen que ver con lo tutelar: con quién y dónde vivirán los chicos.



“Dentro de las actuaciones tutelares de este menor hemos recibido conocimiento personal, que es un acto en el cual manifiestan cuáles son sus recursos de vida, su ambiente, qué hacen, sus gustos. Todo para poder conocerlos”, indicó un vocero.



Además, el chico fue evaluado por el gabinete interdisciplinario y las autoridades están reuniendo antecedentes, ya que al menos en lo que respecta al menor hubo indicios previos de conflictividad.



“Estamos reuniendo toda la documentación y viendo qué medidas nos corresponde tomar dentro de las facultades tutelares. Por ahora y hasta que culminen las evaluaciones, la madre tiene la tutela provisoria”, agregaron.