Necesidades a la vista

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Independiente y Barracas Central se enfrentarán en el encuentro que dará inicio a la séptima jornada de la Liga Profesional.



El partido se jugará desde las 17 en el estadio Claudio Tapia, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión de Espn Premium.



El Rojo se ubica en la vigésima posición con seis unidades, en la fecha pasada empató 2-2 con Instituto de Córdoba en el estadio Ricardo Bochini y el último triunfo data de la primera jornada cuando se impuso por 1-0 ante Talleres en Córdoba.



El entrenador Leandro Stillitano no quedó conforme con el rendimiento de sus dirigidos ante la Gloria por lo que realizará varias modificaciones con la intención de volver al triunfo después de cinco fechas.



En la zona defensiva, Joaquín Laso ingresará por el misionero Patricio Ostachuk, mientras que en el mediocampo, el volante Iván Marcone será reemplazado por Sergio Ortiz debido a una pubalgia que lo marginó de las prácticas de fútbol de la semana y Agustín Mulet entrará por Mateo Barcia.



El Guapo, por su parte, se encuentra en el 18° lugar con siete puntos y en el último compromiso cayó por 1-0 frente a Newell’s en Rosario.



El técnico Rodolfo De Paoli realizará dos cambios para recibir al Rojo: los ingresos de Maximiliano Rodríguez por Agustín Dattola en la zaga central de la defensa y Marcos Benítez por Brian Calderara en la zona del mediocampo.



Argentinos, de buena campaña, recibirá a Arsenal de Sarandí, comprometido en la lucha por no descender, en la continuidad de la fecha.



El partido se jugará desde las 21 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.



El Bicho de la mano de Gabriel Milito llega al duelo con 9 puntos y tras una buena victoria ante Tigre como visitante, por lo que repetiria el mismo once inicial.



Además, Instituto será local en su estadio ante Atlético Tucumán desde las 21, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de la TV Pública.