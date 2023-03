Europa League: Di María le dio el triunfo a la Juve

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Ángel Di María fue la figura de Juventus frente al Friburgo de Alemania, por el primer duelo de los octavos de final de la Europa League, ya que convirtió el único tanto del encuentro en Italia.



El ex delantero del Rosario Central, Manchester United, Benfica y Real Madrid sorprendió a la última línea germana cuando ingresó en la posición de nueve y, con un violento cabezazo, dejó sin posibilidades al arquero Mark Flekken.



El conjunto de Massimiliano Allegri debió haber conseguido una ventaja más amplia, dado que se mostró claramente superior ante un rival que mostró una faceta desconocida en Turín.



Aquel equipo que llegaba de manera invicta al compromiso en el norte de Italia estuvo muy por debajo de lo que había desarrollado durante las instancias previas en la competición internacional.



La mínima diferencia dejó la serie abierta, dado que la revancha se disputará el jueves en territorio bávaro. En ese duelo, la Juve volverá a contar con Ángel Di María, quien se forjó como el hombre más destacado de la noche europea al consolidar una gran sociedad con Dusan Vlahovic.



De todos modos, los de Allegri tendrán que mejorar su circuito colectivo para no poner en riesgo su máximo objetivo de la temporada.



En otros partidos de la jornada, Union Berlín de Alemania igualó 3-3 con Union SG de Bélgica; Bayer Leverkusen se impuso por 2-0 frente a Ferencvarosi de Hungría y Sporting Lisboa empató 2-2 con Arsenal de Inglaterra.



Además, Manchester United dejó atrás la estrepitosa goleada 7-0 que recibió por parte de Liverpool y comenzó con el pie derecho al serie de octavos de final con un contundente triunfo 4-1 ante Betis de España.



Con goles de Marcus Rashford, Antony, Bruno Ferndandes y Wout Weghorst, los Red Devils se impusieron en Old Trafford y pusieron un pie en la próxima ronda.



En el local fue titular Lisandro Martínez mientras que Germán Pezzella y Guido Rodríguez fueron de arranque en la visita.