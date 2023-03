Heming desmintió que Demi Moore vivirá con su ex

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Desde que conocieron la triste noticia de que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su familia no deja de cuidarlo día a día. Tanto su esposa, Emma Heming Willis, como su ex mujer, Demi Moore, y sus cinco hijas, lo acompañan en todo momento.



En las últimas horas, los rumores de que Demi Moore se mudaría a la casa de Willis para ayudar en sus cuidados comenzaron a sonar cada vez con más fuerza. Sin embargo, la actual esposa del actor salió a desmentirlo. “Cortemos este rumor de raíz. Esto es una tontería. Por favor, basta”, escribió en su cuenta de Instagram.



Un representante de Moore le había dicho previamente al sitio Radar que ella no estaba comprometida a vivir con Bruce y Emma, sin embargo, otra fuente cercana a las estrellas afirmó que la actriz “nunca había dejado” su lugar dentro la familia de su marido.



La relación entre Willis y Moore mutó del amor a una fuerte amistad. Se conocieron en 1987 y se casaron un año más tarde en Las Vegas. “Hacíamos muchas bromas sobre ese tema, pero de golpe él pareció estar hablando muy en serio”, contaba ella. En 1998, Demi y Bruce hicieron pública su separación, y el juicio de divorcio se completó en el año 2000. Inesperadamente, el actor llegó a confesar que no “supo qué sucedió para que el matrimonio fallara”.



En esa oportunidad, el actor contó: “Aún amo a Demi. Somos muy cercanos. Tenemos tres hijas a las que debemos criar juntos y eso nos mantendrá cerca siempre.Nuestra amistad seguirá adelante”.



La amistad floreció tanto que incluso la ex pareja llegó a convivir durante la cuarentena, cuando el actor se mudó con su ex y su actual esposa a la casa que tiene en Sun Valley, Idaho, a donde también se sumaron las cinco hijas del actor: Tallulah, de 28; Scout, de 31; Rumer, de 34, Evelyn Penn, de 8 años y Mabel Ray, de 10. Ahora, toda la familia se preocupa por el bienestar del actor.