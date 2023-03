La alegría de Julieta Prandi: la causa por abuso contra su ex marido irá a juicio

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Julieta Prandi se enfrenta a su ex marido, Claudio Contardi en una dura batalla legal que comenzó en 2019, tras diez años juntos y dos hijos en común. En medio de la separación, ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, y el caso tomó gran notoriedad en los medios. Pero en las últimas horas, la causa dio un giro radical porque se confirmó que será elevada a juicio.



Ayer Fernando Burlando, representante de la modelo, habló en Nosotros a la mañana (eltrece) sobre la cómo tomaron la noticia y cuáles son los próximos pasos a seguir.



“Se acaba de confirmar la elevación a juicio contra Claudio Contardi por la causa de Julieta Prandi que lleva el abogado Fernando Burlando”, confirmó Guido Záffora en Intrusos (América). Comentó que en el documento “no se hace lugar al pedido de declaración de nulidad de la resolución judicial”. Asimismo, recordó que el ex de la modelo pidió la nulidad, lo cual finalmente se confirmó que no se la otorgaron.



Dado el importante giro que tuvo la causa por abuso sexual contra Contardi, Fernando Burlando, representante legal de la conductora de Es por ahi (América), habló en Nosotros a la mañana sobre las repercusiones de la nueva medida. “Fue una noticia que tomamos con mucha alegría, sobre todo para la paz y la tranquilidad mental de Julieta”, aseguró.



Asimismo, dio más detalles sobre el caso. “La causa finalmente se eleva a juicio. Habían apelado y puesto algunas trabas los defensores de Claudio Raul Contardi, pero finalmente vamos a ir a juicio”, indicó.



Por otra parte, también hizo mención a lo que significa esta nueva instancia, puesto que advirtió que si no existiesen dudas sobre el acusado “la causa se hubiese terminado”, cosa que no sucedió.



“Frente a una situación probatoria que lo compromete, la Justicia decide llevar esta causa a una instancia donde se pueda debatir, fundamentalmente para darle la posibilidad de defenderse a Contardi que ni siquiera accedió a hacerse pericias psiquiátricas y psicológicas”, indicó el letrado y agregó: “Acá tenemos un plexo probatorio que habla de las manifestaciones de Julieta que dice que entre 2015 y 2018 sufrió delitos, emparentados con el abuso sexual agravado, provocando un daño importante en la salud mental de Julieta y estas manifestaciones se ven corroboradas por otras pruebas, entre esas las realizadas por psiquiatras y psicólogos”.



En cuanto a lo que sigue, sostuvo que cree que se trata de “una dura baja para sortear por parte de Contardi”: “No creo que en el juicio pueda variar esta situación porque incluso la fiscalía, consideró que con la prueba que había era suficiente para elevar la causa a juicio”. Además, aseguró que “todavía hay mucha más prueba para producir en favor de la acreditación de las manifestaciones de Julieta”.



A modo de cierre, Burlando se refirió a cómo transitan la noticia y cómo continúa la causa. “Estamos a la espera, ahora con la respuesta satisfactoria por parte de la justicia”. Por último sostuvo: “Julieta había sido un poco maltratada por la justicia, no precisamente de este fuero, sino por otros. Pero está todo encaminado hacia el orden del equilibrio”.