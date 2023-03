Causa Vialidad: el oficialismo reiteró que lo que se busca es proscribir a CFK

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que los fundamentos del fallo del juicio de la denominada causa Vialidad, que se conocieron ayer, “son absolutamente políticos” y dijo que “el objetivo” de esa sentencia es prohibir que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea “nuevamente electa”.



El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 dio a conocer los fundamentos de su veredicto en la causa Vialidad, en una resolución de más de 1.600 páginas que condensa el desarrollo que tuvo el proceso oral y público que culminó el pasado 6 de diciembre. Desde ahora todas las partes podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de la exmandataria.



“Intentaron culpar a Cristina Fernández de Kirchner por diferentes hechos ilícitos en un circo absoluto. El objetivo es prohibir a la vicepresidenta para que sea nuevamente electa. Nunca vi un fallo igual a este. Es algo absolutamente político. Es algo indignante”, señaló el ministro en declaraciones a Radio 10.



Soria aportó además que “en la foja 313 de los fundamentos se puede leer claramente que (los jueces) no tienen ningún tipo de prueba y que sentenciaron de manera política”.



“Quiénes juzgaron a Cristina son la bandita de ‘Los Abrojos’, de los que jugaban al fútbol con Mauricio Macri en su quinta. Este Poder Judicial es poco serio, perdió el rumbo hace tiempo”.



Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que con la sentencia se busca “enterrar los 12 años de un proyecto” y hacer que los argentinos no tengan “derecho a pensar otro modelo de país”.



“El peronismo va a defender a Cristina porque defiende siempre a aquellos compañeros y compañeras que le hacen bien a su gente”, dijo Katopodis, y consideró que el objetivo de la condena es “enterrar y tapar” los gobiernos que encabezaron Néstor y Cristina Kirchner.



El canciller Santiago Cafiero advirtió que “con persecución no hay democracia plena” y sostuvo que de esta forma comenzó “el camino formal hacia la proscripción” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



“Con los ‘fundamentos’ de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera @CFKArgentina. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral”, publicó Cafiero en Twitter.



En tanto, el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro, manifestó que este “es otro día de persecución”, y acusó a los jueces del TOF 2 de “demostrar el rol disciplinador que está cumpliendo” una parte del Poder Judicial. “Cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral”, puntualizó De Pedro.



Se sumó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que sostuvo que los fundamentos del fallo “ratifican el efecto proscriptivo” de la sentencia y afirmó que la causa “fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar” a la vicepresidenta.



Para el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau, los fundamentos que se conocieron en la causa Vialidad “son una parodia” y una forma de “dibujar” la sentencia que condenó a la vicepresidenta.



“La mafia judicial suplantó al poder militar en la persecución al movimiento nacional y popular que se ejerció durante el siglo XX. Es un juicio (el de la causa Vialidad) que tiene trascendencia porque recae sobre Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de quién hubieran sido los imputados, se trató de un proceso ilegal, arbitrario y un atropello a los principios básicos del derecho y del debido proceso”, puntualizó.



En la misma línea, el diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, señaló que “hoy se publicaron en las páginas judiciales mucho papel y mucha tinta que prueban de manera contundente una sola cosa: A Cristina se la quiere proscribir de la política argentina. El único objetivo es inhabilitarla para siempre”.



La sentencia del TOF se dio a conocer el pasado 6 de diciembre; ese mismo día, minutos después de conocido el veredicto, la vicepresidenta y titular del Senado replicó desde sus redes sociales: “Me quieren presa o muerta. No voy a ser candidata. Mi nombre no va a estar en la boleta del 2023. No voy a ser candidata, no voy a tener fueros. Que me metan presa, pero mascota de usted (Héctor) Magnetto, jamás”. En tanto, se espera que CFK aluda al tema en su aparición pública prevista para hoy en Río Negro.

Para Alberto “es una causa armada”

Conocidos los argumentos de la sentencia, la vocera presidencial Gabriela Cerruti expresó la opinión del presidente Alberto Fernández al asegurar que “cree que es una causa armada” para inhabilitarla. ntes de cualquier consulta, Cerruti disparó: “El presidente cree que es una causa armada para perseguir



a la vicepresidenta, para inhabilitar para ejercer funciones políticas”. En ese punto, agregó que el mandatario considera que “es también una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes que intentan tomar medidas en favor de las grandes mayorías”. Cerruti también aclaró que Alberto Fernández, en medio de la tensión interna entre cristinistas y albertistas, “sigue sosteniendo la inocencia de la vicepresidenta y que que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia”.

Los principales puntos del fallo que publicaron ayer los jueces

Los polémicos argumentos de la extensa sentencia fueron firmados por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, denunciado por sus vínculos con el fiscal Diego Luciani, con quien jugaba al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri; por Jorge Gorini, cuestionado por haber mantenido varias reuniones con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad; y Andrés Basso.



Como se sabía, el Tribunal descartó la figura de la asociación ilícita, presentada por la fiscalía y le dice a Luciani que la referencia a otras causas cerradas, Hotesur y Los Sauces, no es suficiente para probar esa figura.



En otro tramo pone el acento en el cuestionado peritaje de las obras que fueron parte de la acusación. De las 51 obras que se realizaron, el peritaje se detuvo sólo en cinco. Sin embargo, en su argumentación, los jueces tomaron tres.



Según los fundamentos del fallo, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”.



Los jueces afirmaron también que no existe especulación electoral en su fallo y acusaron a CFK de realizar “una defensa mediática y extrajudicial” y definen al lawfare como “una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho”.



Para el TOF2 las declaraciones públicas a las que la vicepresidenta recurrió tras la negativa del tribunal a darle la palabra solo trataron de “influir más en el ámbito de los medios de comunicación que en cualquier otro universo”.