Alerta en la frontera por avance de la gripe aviar en diez provincias

viernes 10 de marzo de 2023 | 5:30hs.

En la frontera reforzaron los controles de vigilancia epidemiológica ante la detección de casos de influenza aviar con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad. El miércoles 1 de marzo se confirmó el primer caso positivo en aves de corral y Argentina perdió temporalmente su estatus de libre de gripe aviar; y en cumplimiento de las normas internacionales, el país decidió suspender la exportación de productos avícolas.



En el país, se extendió a diez provincias la gripe aviar y crece la preocupación en las autoridades nacionales y productores de toda la Argentina. En las últimas horas, se confirmó la muerte de más de 240.000 aves en distritos de Río Negro y Buenos Aires. No obstante, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó ayer que todas las muestras analizadas ayer por el Laboratorio Nacional arrojaron diagnóstico negativo a influenza aviar (IA) H5. Por lo tanto, de las más de 200 notificaciones analizadas por el Laboratorio del Senasa, a la fecha continúan sumando 40 los casos confirmados en aves de traspatio (32), silvestres (4) y sector comercial (4) distribuidos de la siguiente manera: 16 en Córdoba, 9 en Buenos Aires, 4 en Neuquén, 4 en Santa Fe, 2 en Río Negro, 1 en Chaco, 1 en Jujuy, 1 en Santiago del Estero; 1 en San Luis y 1 en Salta. Como se recordará el Senasa detectó casos en Córdoba: Neuquén; Santa Fe; Chaco; Jujuy; Santiago del Estero; San Luis y Salta. En Misiones no se han registrado denuncias o casos similares.



Ayer, agentes del Senasa estuvieron, entre otros lugares, en la zona aduanera del puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación. Desde Senasa, indicaron que vienen realizando controles en la frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay donde verifican, diariamente, en los Puestos de Control Fronterizo, el cumplimiento de los requisitos exigidos para cargas comerciales que se exportan e importan, como también el control de equipaje de los viajeros al ingreso a la Argentina. Allí, según informan los agentes de organismo sanitario, controlan que los viajeros no ingresen productos prohibidos como animales vivos, productos y subproductos de origen animal o vegetal, material de reproducción y biológico sin la certificación correspondiente.



Desde la declaración de emergencia se fueron registrando numerosos brotes, estos ya superan los 40 confirmados por el Senasa. Como consecuencia, más de 200 mil fueron las aves que murieron por la propia enfermedad o sacrificadas por las acciones sanitarias para prevenir que se propague.



Esta última acción, la del procedimiento de sacrificar las aves de los corrales donde fue hallado el virus, forma parte de un protocolo internacional. El brote de influenza aviar afectó granjas avícolas de Río Negro y Mar del Plata.



El inicio

En estos momentos, al menos 16 países detectaron infecciones como el caso de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Cuba, Costa Rica, Guatemala y ahora Argentina.



La enfermedad ingresó al país en febrero de este año por las rutas migratorias de aves silvestres que vienen del norte, específicamente de Estados Unidos y Canadá, en donde hace varios años tienen esta enfermedad.



Mediante Resolución 166/2023, en el Boletín Oficial de la Nación, habían indicado que el 14 de febrero de 2023 se confirmó la detección del virus de Influenza Aviar (IA) H5 en aves silvestres de la especie Huallata o Ganso Andino, a partir de una notificación en Laguna de Pozuelos, al noroeste de la Provincia de Jujuy, cerca de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que representa la primera detección en el país de Influenza Aviar H5.



Por ello, mediante Resolución del 15 de febrero del Senasa se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República Argentina. Ello al plantear que resulta prioritario establecer medidas adicionales para mitigar el riesgo de diseminación del virus de IA en el territorio nacional.



La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves domésticas, en especial a gallinas, patos, pavos y gansos y otras aves silvestres. Los expertos afirman que no se transmite por consumo de carne o huevos de aves. El contagio en humanos por lo tanto, es poco frecuente.



Si bien el riesgo de transmisión es considerado bajo, las personas determinadas como expuestas son aquellas que hayan tenido contacto directo sin protección adecuada con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados.

Desde Paraguay informan que hacen controles

Desde Paraguay, en la zona primaria de Encarnación, informaron que continúan realizando exhaustivos controles para evitar que pollos o derivados ingresen a territorio paraguayo, ya que la gripe aviar está vigente en varios países de Latinoamérica como ocurre con la Argentina.



El sitio Itapúa noticias dio cuenta ayer que el jefe de resguardo de Aduanas en Encarnación, Hugo Marcial Zárate, comentó sobre el proceso de incautación de productos de contrabando especialmente hidrocarburos, huevos en inmediaciones a la zona primaria del puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

De qué se trata el virus que afecta en especial a las aves

La Influenza Aviar (IA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres.



En la Resolución del 15 de febrero del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se establecieron medidas sanitarias extraordinarias ante la declaración de la emergencia sanitaria por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).



También se establece una serie de prohibiciones, como las concentraciones de aves vivas.



“Se prohíbe en todo el Territorio Nacional la realización de exposiciones, ferias, eventos y actividades recreativas que impliquen concentración y movimiento de aves domésticas, ornamentales y silvestres con cualquier motivo y finalidad”, se indica.



Se establece además la “prohibición de venta de aves vivas. Se prohíbe en todo el Territorio Nacional la distribución o venta de aves vivas en forrajerías, agropecuarias o veterinarias”.



Del mismo modo, está vigente la “prohibición de movimiento de aves de traspatio, ornamentales y de deporte. Se prohíben en todo el Territorio Nacional los movimientos de aves de traspatio, ornamentales y de deporte”.



Asimismo, el Senasa brindó una serie de recomendaciones para evitar el contagio entre las aves. Entre otras cosas, aconseja mantener a las aves encerradas para que no tomen contacto con aves silvestres. Evitar visitar otros establecimientos avícolas. Utilizar ropa y calzado exclusivos para trabajar. Disponer el alimento y bebida en lugares cerrados. Colocar en el predio elementos que contribuyan a disipar a las aves silvestres (espantapájaros, globos, dispositivos sonoros o que reflejen la luz). Como así también, revisar diariamente la salud de las aves.

En tanto desde Salud Pública recuerdan que la enfermedad no se transmite de los animales a las personas por la ingesta de alimentos, por lo tanto, el consumo de carne aviar, huevos y sus subproductos no presenta peligro para la población.



No obstante, aconsejan evitar todo contacto con aves muertas o que aparenten estar enfermas, por precaución.