“Más de la mitad de los recursos de seguridad fueron a Santa Fe”

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:02hs.

“Yo no me rindo, peleo todos los días”, dijo Aníbal Fernández en Diputados.

“Yo no me rindo, peleo todos los días”, dijo Aníbal Fernández en Diputados.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo ayer que en 2022 más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia de Santa Fe y destacó que, de un total de 17.000 millones de pesos, “8.875 mil millones fueron a Santa Fe y en su mayoría a la ciudad de Rosario”.



Fernández expuso en el Congreso ante la Comisión de Seguridad Interior, que preside el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, sobre las políticas que se están instrumentando para detener la ola de violencia en Rosario, atravesada por un aumento de homicidios vinculados al narcotráfico.



Fernández recordó ante los diputados que apenas asumió recibió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, “para poder hacer una presencia inmediata en la provincia, puntualmente en Rosario” y precisó que se desarrolló “una estrategia, presentando 575 efectivos, con gente con mucha experiencia para poder hacer allanamientos”.



En su exposición el ministro precisó, entre otras cuestiones, que en materia de narcotráfico se hicieron en 2022 un total de “22.196 procedimientos, en los que se logró detener a 20.907 personas”.



El ministro afirmó, además, que “se compraron licencias para sistema de huellas digitales con 45 millones de casos”.



Asimismo, dijo que apenas asumió también se reunió con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro -en uso de licencia- quien pidió que se mantenga un año más la presencia de Gendarmería en el barrio 1-11-14, lo cual se acordó mantener: “Lo vamos a sostener en 2023”, anunció.



Sigue en la pelea

En su exposición, el funcionario brindó un informe sobre la situación en Rosario, basado en los los ejes del plan anunciado por el presidente Alberto Fernández. Allí, el funcionario se despegó de sus propias declaraciones en las que había afirmado que el narcotráfico había “ganado” la pelea: “Yo no me rindo, peleo todos los días”, subrayó este jueves.



El ministro se expresó así al responder una crítica del diputado santafesino del PRO Federico Angelini, quien le dijo que “a usted le ganó (el narcotráfico), o peor aún, se dejó ganar”, y destacó los números en seguridad de Santa Fe durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el gobierno de Cambiemos.



Angelini dijo que ya no había tiempo que perder en Rosario y se puso a disposición del ministro para trabajar. Ante eso, Fernández pidió colaboración para sacar la ley antilavado.



La exposición del ministro de Seguridad se dio un día después de su viaje a Rosario con el fin de recibir a los efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales. El funcionario sostuvo que “el Comité de Crisis está funcionando” y está integrado en una “mesa por las cuatro fuerzas federales, los ministros, intendente y gobernador”.