Coleco Krysvzuk será candidato a intendente

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El ex intendente de El Soberbio Alberto “Coleco” Krysvzuk -destituido en 2013 por incumplimiento de las funciones de funcionario público y malversación de fondos- vuelve a la escena política, con una postulación nuevamente a intendente de la ciudad. Hizo público la presentación realizada ante la justicia electoral del sublema que presentó bajo el Frente Renovador de la Concordia.



En el documento, firmado por el presidente del Tribunal Electoral Rubén Uset, se determina el reconocimiento al sublema “Humildad y Trabajo” de El Soberbio, concediéndole el registro respectivo. No obstante, y pese a que tienen el aval judicial para la candidatura, en el caso de resultar vencedor, en principio Coleco no podría asumir la banca de la intendencia, por letra de lo que indica la Carta Orgánica municipal.



Es que luego de ser destituido por el Concejo Deliberante, fue determinada su inhabilitación para ejercer cargos públicos, por lo que en ese caso, se debería volver a llamar a elecciones en la comuna, tal como lo tiene contemplado el Artículo 42 de la Carta Orgánica Municipal.



“Si antes de asumir el cargo el ciudadano electo intendente falleciera, renunciase o no pudiere asumir el cargo, será reemplazado interinamente por el viceintendente, quien estará obligado a convocar a elecciones dentro de los diez días corridos de asumir el interinato para elegir el nuevo intendente, las que se realizarán en un plazo no mayor de 60 días corridos a partir de la convocatoria”, sostiene la norma local.



La misma norma, en su artículo 100, es la que prevé que “la destitución sólo podrá decidirse mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros que integran el Cuerpo” deliberativo” Y añade que producirá además la inhabilitación del destituido para el desempeño de cualquier cargo en el ámbito municipal, sin perjuicio de su responsabilidad ante los tribunales ordinarios.



Cabe señalar que Coleco además se hizo popular en la provincia, después de protagonizar un escape cinematográfico junto a su hijo Matías “Cabelo”. Era perseguido por la Justicia por los delitos de peculado, fraude en la administración pública, falsificación de documentos y asociación ilícita en concurso real.



De todas maneras, en 2015 se entregó a la Justicia y estuvo dos años con prisión preventiva.