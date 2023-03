Instan a construir hábitos saludables

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Ayer se conmemoró el Día Mundial del Riñón, en este contexto se realizaron distintas actividades y charlas de concientización en relación a este órgano vital para los seres humanos en el hall central del Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga.



“El riñón es un órgano vital que cumple muchas funciones, pero la principal es ser un filtro que se encarga de excretar y eliminar los desechos tóxicos a través de la orina. También mantiene un equilibrio en nuestro medio interno, regula los niveles de sodio, potasio y calcio”, detalló Irene Paz, responsable del Servicio de Nefrología del centro de salud antes mencionado.



A su vez, la profesional destacó en diálogo Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “es un órgano muy sensible que, frecuentemente, se ve afectado por enfermedades prevalentes tales como la hipertensión y la diabetes”.



En esta línea, recalcó que cuando deja de funcionar requiere de terapias de reemplazo de soporte vital como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante. Estos tratamientos generan un alto costo para los sistemas de salud y también para la vida del paciente y las familias.



El objetivo de la conmemoración es “crear una conciencia global de lo importante que son nuestros riñones y lograr medidas preventivas, que empiezan por los hábitos saludables”. Para esto la nefróloga recomendó “comenzar el día con dos vasos de agua, tener una hidratación de dos litros de agua por día, una dieta rica en frutas y vegetales, ser moderados con el consumo de proteínas de origen animal, evitar alimentos procesados, no fumar, sumar actividad física”. Además controlar la glucemia y la presión arterial.



En cuanto a los síntomas a prestar atención, Paz enumeró: “Controlar si uno orina menos y es de color oscura, transpira menos, tenés edemas en los pies, las manos o los ojos, no es normal”.



Por último, según datos del Servicio de Nefrología y Diálisis del Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro se realizan un total de 60 diálisis pediátricas por semana. Se calcula que allí asisten, un promedio de 25 chicos con enfermedad renal.