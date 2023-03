Cine misionero en las salas del país

viernes 10 de marzo de 2023 | 4:00hs.

Misiones es uno de los destinos preferidos como puesta en escena para producciones audiovisuales. Y ahora, la Tierra Colorada no sólo representa uno de los escenarios más elegidos por el rubro para el rodaje, también se ha convertido en epicentro de producción y exportación de la industria del cine local.



Así, llegó ayer a casi todas las salas del país el filme Hija, una producción con el 85 por ciento de trabajadores misioneros, rodada en Puerto Esperanza.



En la previa del ansiado estreno -que también llegó a la cartelera del Sunstar posadeño y se verá toda la semana a las 22.10- el actor Bruno Vázquez, misionero que protagoniza el filme junto a Jazmín Esquivel y Mora Recalde, dialogó con Radioactiva.



“Es mi primer coprotagónico trabajando en cine, hice varias cosas pero más chicas, y esta vez me toca ser el padre de la protagonista y fue todo muy lindo lo que se vivió en el rodaje”, dijo el actor posadeño de extensa trayectoria en teatro y cine, que presenció la proyección de la película junto al productor misionero José ‘Pepe’ Salvia.



“Me pareció una experiencia muy enriquecedora, es una gran historia y estoy agradecido de haber formado parte del elenco”, agregó sobre su participación.



Acerca de la historia narrada en “Hija”, el actor sostuvo que es una película dramática que atraviesa además varios géneros pero que podría ser un thriller, aunque también tiene algunos tintes románticos.



El filme relata la vida de Juana, una adolescente que vive con su padre alcohólico (Vázquez) en una chacra enclavada en el monte misionero. Viven una vida dura y aislada, marcada por la rutina de la producción de carbón y por el peso de la ausencia de la madre, cuya muerte a temprana edad es un misterio.

Pero en un punto, Juana comienza a sentirse atraída por una zona del monte en la que hay una extraña casa en ruinas, que parece contener alguna clave de ese pasado. Las visitas despiertan en ella una necesidad de saber más sobre lo que pasó. Mientras la búsqueda de la verdad se vuelve más caótica, los sentimientos de Juana por su padre la llevan a tomar una drástica decisión.



“Es de suspenso pero no enteramente de suspenso, tiene intriga y misterio; y tiene el paisaje de Misiones y la gente de Misiones, que es algo que seguramente nos hará sentirnos identificados”, adelantó el actor. Al mismo tiempo “es una historia universal del amor, de la familia, de la búsqueda de la verdad y la identidad; también hay algo del plano de lo fantástico, la verdad es una historia muy humana que podría ser transpolada a cualquier parte”, especificó.



Puesta con identidad misionera

El largometraje es de Doménica Films, producida por el misionero Pepe Salvia, escrita por Francisco Kosterlitz en colaboración con Martín Desalvo, quien también es director de la obra. La obra fue ganadora del Premio Sanfic Industria Goes to Cannes y contó con el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim).



El rodaje se hizo en agosto de 2019 en Puerto Esperanza, “allí reside la Cooperativa de Cine que fue parte del equipo y estuvo allí con todos los detalles, fue una experiencia linda. Hacía frío pero estuvimos todos muy cuidados. A mí me gusta el monte y estaba muy ilusionado así que lo viví muy intensamente el rodaje, la experiencia fue divina”, detalló el actor.



Sobre el proyecto final, resaltó que se sentía muy ansioso por el estreno, sobre todo “porque uno nunca sabe cómo queda la historia en realidad y también por ver la devolución de la gente, esperamos que les guste la historia”.



Por su parte, el director Martín Desalvo -que ya lleva dos filmes rodados en Misiones- destacó “una gran alegría y una enorme emoción por estrenar esta película filmada íntegramente aquí y con gran porcentaje de actores y técnicos de la provincia”. Además, alentando al público a sumarse a las funciones resaltó que “las condiciones para el rodaje en esta tierra son maravillosas y eso se plasma en la pantalla. Esperamos que les guste el resultado final”.

Ficha técnica