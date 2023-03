'Argentina, 1985', la más nominada en los Platino

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Argentina, 1985, el filme sobre el Juicio a las Juntas Militares que tiene entre sus filas al productor misionero Santiago Carabante y es dirigida por Santiago Mitre, se ubica con 14 candidaturas como la producción más nominada para la 10° edición de los Premios Platino.



La lista de nominados se anunció ayer y la entrega de reconocimientos se realizará el 22 de abril en el Palacio Municipal Ifema de la ciudad de Madrid, España.



En esta edición, el certamen ubica a la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani primera en la lista de nominaciones del premio que distingue lo mejor del cine y las series iberoamericanas.



Argentina, 1985 está nominada como Mejor Película Iberoamericana de Ficción; Mejor Dirección (para Mitre); Guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), Música Original (Pedro Osuna); Interpretación Masculina (Darín, Lanzani); Reparto masculino (Carlos Portaluppi, Norman Briski); Reparto Femenino (Alejandra Flechner); Montaje (Andrés Pepe Estrada); Arte (Micaela Saiegh); Fotografía (Javier Juliá); Sonido (Santiago Fumagalli); y Platino al Cine y Educación en Valores.



El filme es seguido por As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu; el filme español Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; y la serie colombiana Noticia de un secuestro, todas ellas con seis.



Un vinculo con Misiones

El filme trastoca de lleno a todos los argentinos por hacer foco en una abierta y sensible herida de nuestra historia, al tiempo que plantea un discurso en defensa y lucha de la democracia-. Y asimismo, impacta de lleno en el corazón de los misioneros ya que Santiago Carabante, productor audiovisual oriundo de la Tierra Colorada, participa en la producción. Lo que convierte más cercano aún el vínculo entre el producto y esta tierra.



La película se estrenó el 29 de septiembre del año pasado. Tiene varios meses en circulación. Y si bien la historia narra un acontecimiento sucedido en 1985, logró una rápida repercusión ya que las redes la vinculan no sólo con la historia argentina, sino también con muchos acontecimientos que sucedieron y siguen sucediendo en la actualidad y en otras partes del mundo. Al respecto, en una reciente entrevista con este medio, Carabante había destacado: “No solamente es una película histórica que cuenta un hecho sobre algo del pasado, sino que todo el tiempo dialoga y pone en perspectiva todos estos discursos de odio y antidemocráticos actuales”.



Las repercusiones le valieron también para ganar varias distinciones en diferentes festivales de cine del mundo. El último reconocimiento fue el Globo de Oro como Mejor Película de habla no inglesa. Así, sigue cimentando un camino de buenas críticas y allanando el terreno para ser considerada en los Premios Oscar, el mayor evento de cine del mundo, que se llevará a cabo este domingo.