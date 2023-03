Posadas: la vigencia del rock de la mano de Guasones

viernes 10 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La reconocida banda platense Guasones llega una vez más a la Tierra Colorada para brindar un show a puro rock y disfrute. Según adelantaron los voceros del grupo, será una presentación larga y tendida, con algunas de las nuevas canciones del último disco así como también los clásicos que vienen sonando hace ya 30 años.



La presentación será hoy, desde las 21, en Umma (Maipú 2260). Y las entradas pueden adquirirse vía web.



De esta manera, el grupo que nació en los 90 se presenta en Posadas en el marco de una gira que los llevó a diferentes provincias de la Argentina así como también a países limítrofes (Paraguay, Uruguay y Chile), y parte de Europa.



“Estamos muy contentos de volver a Misiones, siempre somos bien recibidos y la pasamos muy bien, así que nos entusiasma volver”, adelantó en la previa de la presentación el guitarrista Maximiliano Tymczyszyn, en una charla con Radioactiva.



Huracán Vol. 9 es el flamante y último álbum de estudio, unos de los discos más logrados de la banda, según comentan especialistas del rock.



Al respecto, el músico destacó: “Creo que siempre el último disco es el mejor para nosotros. Siempre vamos cambiando y tratando de mejorar, atravesamos procesos artísticos nuevos. Uno el pone todo de sí”. Además, resaltó que es un disco “súper parejo, me parece que hay canciones que están buenísimas, que no son iguales a los cortes”.



Sobre la presentación en Posadas señaló que será un concierto completo. Las canciones nuevas sonarán en Posadas, aunque no todas “pero algunas sí serán parte del show”, dijo. Y agregó: “Estamos presentando varias canciones del álbum nuevo, pero de a poco. La idea es ir alternando con temas de discos anteriores, que sea un show largo y de disfrute para todos. Los que van a vernos también quieren escuchar los clásicos así que tratamos de hacer un poco de todo”.



Gira y más gira

No es la primera vez que la banda rockera llega a Misiones. Con tres décadas de trayectoria, han recorrido incontables escenarios y compartido su música en diferentes rincones del mundo.



“Igual, lo sentimos como si recién empezáramos. Para nosotros es el día a día y parece que fue ayer cuando comenzamos. Es una pasión esto, lo disfrutamos mucho”, señaló Tymczyszyn.



A eso se suma la alegría de volver a los escenarios tras un parate obligatorio: “Por la pandemia estuvimos mucho tiempo parados así que ahora estamos aprovechando y llevando nuestra música a todos los lugares que podemos. Estamos muy contentos de volver a reencontrarnos con nuestro público misionero. Esperamos que todos disfruten del show tanto como nosotros”, precisó.