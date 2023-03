Alerta en Alemania: al menos siete muertos en un tiroteo en un templo

Al menos siete personas murieron y otras ocho resultaron gravemente heridas en un tiroteo en una iglesia de Hamburgo (norte), informó la policía de la ciudad alemana.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903