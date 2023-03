Buscan a una adolescente en Jardín América: "Pasaron las horas, ya van dos días", alertó la mamá

jueves 09 de marzo de 2023 | 15:25hs.

Una menor de edad oriunda de Jardín América está desaparecida desde hace dos días, y es buscada por sus familiares y la Policía de esta provincia.

Se llama Milagros Elena Montero (14), y de acuerdo a la denuncia falta en su domicilio en el barrio Los Tareferos desde el 7 de marzo en horas del mediodía.

Laura Pedrozo, madre de la joven, fue quién expuso la situación en la Comisaría de la Mujer en la localidad. Además, la progenitora diálogo con El Territorio y contó las instancias previas a la desaparición de su hija. "El martes fui al centro de Jardín América para hacer compras y trámites, cuando regresé le llamé la atención por algo que me enteré, ella estaba tendiendo ropa en el alambre y cuando la reté salió a correr. El hermano mayor salió detrás pero no la alcanzó, pensamos que iba a volver, pasaron las horas, ya van dos días y aún no regresó".

Comentó que una señora la llamó para decirle vio a una chica de similares características a las de su hija en la parada de colectivo. "Me contó que estaba viajando desde Hipólito Yrigoyen hacia Jardín América, se le ocurrió mirar por la ventanilla y mi hija estaba junto a otras dos mujeres", aparentemente con una vestimenta distinta.

Al momento de ausentarse de su domicilio Milagros vestía una pollera azul hasta las rodillas, remera rosada con letras. "La persona que la vio me contó que tenía puesto un jeans azul, una remera blanca con dibujos y zapatillas negras", reseñó la madre.

Para concluir Pedrozo dijo que nunca tuvo una discusión fuerte con su hija y que nunca le había hecho algo similar. "Es una chica muy respetuosa, no salía de la casa prácticamente y no tiene amigos, éramos las dos inseparables. Cuando salió pensamos que era un berrinche de ella, su papá salió a buscar en casa de los tíos pero hasta ahora no regresó".

Milagros es de cotextura física delgada, mide 1,65 de estatura, tez trigueña, ojos color marrón y cabellos castaño claro. Ante cualquier información comunicarse al 101 o 911 o bien dirigirse a la comisaría más cercana.