Exitoso primer torneo libre de fútbol tenis en Eldorado

jueves 09 de marzo de 2023 | 15:35hs.

El fútbol tenis es un deporte que viene tomando relevancia a nivel nacional y en la provincia de Misiones, la localidad de Eldorado es pionera en la práctica de este deporte donde esta semana finalizó la primera edición del torneo libre municipal.

Con más de 30 equipos que participaron del torneo en las ramas femenina, masculina y mixta los eldoradenses apuntan al desarrollo del deporte trasladando la disciplina a todos los espacios del municipio por su adaptabilidad y logística a la hora de disputarse los partidos.

Cabe resaltar que durante el 2022 Misiones se unió a la Asociación Argentina de Fútbol Tenis, entidad presidida por Héctor «Pocho» Villagra. De esta forma la provincia se une a Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fé entre otras provincias constituidas legalmente.

Para quienes aún no conocen este juego se puede disputar 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 y 4 vs 4 donde las dimensiones de juego varían según la modalidad, individual 8.2 mts (max 9) de ancho x 12.8 m. de largo b) doble, triple o cuádruple 8.2 metros (max 9) de ancho x 18.0 m. de largo.

Los campeones del torneo fueron:

2 vs 2

1º La academia

2º Avanti

3º Florida

3vs3

1º Avanti

2º La city

3º Florida

4º Scaloneta

Femenino

1º Maria's

2º Caraya

Mixto

1º M y M

2º A y D

Jugador Revelación Avalos Tihago

Próximamente dará inicio la segunda edición del Futbol Tenis, quienes deseen participar lo pueden hacer comunicándose al 3751 -446813.