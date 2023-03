Demichelis le habló al hincha de River y le respondió al presidente de Talleres y a Kudelka

jueves 09 de marzo de 2023 | 8:48hs.

Martín Demichelis se sacó de encima la correción y habló de todo luego del triunfo de River por 3-0 ante Racing de Córdoba en Copa Argentina. El entrenador del Millonario habló del juego de su equipo, de lo que lo preocupa y se tomó un tiempo para contestar los duros dichos del presidente de Talleres, Andrés Fassi, y del técnico de Lanús, Frank Darío Kudelka.

Demichelis: “Estoy preocupado”

Si bien el DT destacó el nivel que el equipo mostró ante el equipo cordobés en el torneo federal (”el volumen que generamos es lo que el hincha de River quiere ver en la mayoría de los partidos”), lanzó un mensaje contundente en materia de lo que el equipo aún no logró desde que él es el DT: “El socio de River paga el abono más caro de la Argentina. Entonces no solo va a ver al equipo ganar, sino que exige una manera de ganar y yo tengo una preocupación con respecto a lo que veníamos haciendo, pero estoy en esa búsqueda”.

La respuesta de Martín Demichelis a Andrés Fassi

Durante el miércoles trascendieron los dichos que el presidente de Talleres de Córdoba dijo en una conferencia privada en la que se burló del DT de River y en paralelo elogió al suyo, Javier Gandolfi, quien fue llamado por Demichelis para sumarse a su cuerpo técnico.

Además de expresar su desconcierto por los dichos de Fassi, expresó sus sentimientos al escucharlo: “Me sumo a lo que dijo Jorge Brito, para ser cordobés es muy mal contador de chistes”.

Talleres deberá jugar ante Chacarita Juniors en busca del pase a los 16avos de final de la Copa Argentina y, luego de los dichos, podrían enfrentarse.

La respuesta de Martín Demichelis a Frank Darío Kudelka

El entrenador de Lanús fue otro de los que apuntó contra Micho luego del partido en el que River venció 2-0 al Granate en el estadio Ciudad de Lanús. Kudelka no se quedó callado y lo ninguneó: “No lo conozco. No lo saludé a Demichelis porque no lo vi”.

Pero el DT del Millonario no pudo contenerse y respondió: “No estoy en un trono. Soy de un pueblo muy humilde y te cruzás 10 veces con la misma persona y la saludás. Entendí por protocolo que el DT local saluda al visitante. Busqué la conexión, no pasó. Pero no va más allá. Cuando lo vea, lo voy a abrazar”.

Las mejores declaraciones de Martín Demichelis en conferencia de prensa

“Obviamente que el resultado y el volumen que generamos es lo que el hincha de River quiere ver en la mayoría de los partidos”.

Sobre la titularidad de Lucas Beltrán: “Siempre lo incluí a Beltrán en esa “pelea” con Borja y Rondón. Nunca se bajó de la lucha y está con una confianza bárbara”.

“Si no hubiésemos abierto el marcador antes del final del primer tiempo tenía poco para corregir porque estábamos bien”.

“El triunfo ante Lanús en un partido muy difícil y hoy, en estas fases de la copa que suelen ser muy traicioneras, creo que fuimos serios todo el partido, no solo los once que arrancaron sino los chicos que ingresaron”.

“La Copa Argentina es un torneo nacional muy importante como el resto que esta grandísima institución tiene que afrontar. No puedo decir si siempre voy a rotar, hay momentos en que va a salir de memoria el once y en otros voy a rotar, hoy quise hacerlo”.

“Es difícil un once de memoria con tantísimos buenos jugadores en el plantel, pero estamos en esa búsqueda donde el mecanismo de funcionamiento independientemente de quien juega nos dé buenos resultados”.

“Para los delanteros, que ellos viven del gol, lo importante es convertir, me alegro por Miguel (Borja) y por Lucas (Beltrán). No te puedo asegurar quiénes va a jugar en el once porque no sé, a ver cómo recuperan y veremos cómo enfrentar a Godoy Cruz que va a venir con muchísima confianza por haberle ganado a un gran rival como Racing”.