Otro golpe de nocaut

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:01hs.

El Paris Saint-Germain de Lionel Messi quedó ayer eliminado en octavos de final de la Champions League tras perder 2 a 0 con Bayern Munich en Alemania y cerrar un global negativo de 3-0. El equipo parisino volvió a fallar en el máximo certamen europeo y se despidió en la misma instancia que el año pasado.



Ni con la titularidad de Messi y Kylian Mbappé le alcanzó al PSG para revertir la serie ante el conjunto alemán. Los goles del Bayern, que avanzó a cuartos, fueron anotados por Eric Maxim Choupo-Moting, a los 15 minutos del segundo tiempo, y Serge Gnabry, a los 45’.



Se trata de un golpe muy duro para todo el equipo. Una derrota que puede marcar el futuro de Messi, que todavía no definió si se quedará en el PSG o si se irá a otro club. En ese camino, Barcelona e Inter Miami se presentan como las opciones más firmes (ver aparte).



Pocos minutos después de la eliminación, el reconocido diario francés L’Équipe publicó los puntajes del partido y fue implacable con la Pulga y Mbappé. A ambas estrellas del PSG las calificó con apenas tres puntos.



Salvo por Verratti, a quien le pusieron dos puntos, el medio de comunicación posicionó a ambas estrellas como los peores del partido. El resto de sus compañeros recibió cuatro, cinco e incluso seis puntos.



Todo lo contrario con Bayern Munich. Los puntajes en el equipo alemán comenzaron en seis puntos y alcanzaron los ocho, como en los casos de Upamecano y Goretzka.



El Cuti también afuera

Por otra parte, el Tottenham de Inglaterra también quedó eliminado en octavos tras empatar 0-0 con el Milan en su estadio. El conjunto de Londres había perdido por 1-0 en la ida en Italia, por lo que estaba obligado a ganar para mantener sus chances de avanzar a la próxima ronda. Para colmo el argentino Cristian “Cuti” Romero se fue expulsado y no pudo terminar el partido.



Romero había sido amonestado a los 16’ del primer tiempo y esa tarjeta ya le impedía disputar el próximo partido, en caso de una eventual clasificación de su equipo. Pero, sobre los 32’ del complemento, su situación se complicaría aún más.



El defensor campeón del mundo le pegó una dura patada a un rival cerca del lateral. Tan violento fue el impacto que él mismo quedó dolorido y tuvo que ser retirado a un costado. Pero el árbitro francés Clément Turpin no le tuvo piedad: le mostró la segunda amarilla y lo mandó a las duchas de manera prematura. Ya con un hombre menos, el Tottenham ya no pudo torcer la historia.

El futuro del Goat y los posibles escenarios

Renovación

La continuidad en el conjunto de la capital francesa es una chance concreta para Messi. La dirigencia del club quiere retenerlo y ya ha habido un primer contacto con Jorge Messi, el padre y representante de Lionel. Por el momento esa fue una señal.





Barcelona

En las últimas semanas comenzó a circular con fuerza la versión respecto de un posible regreso de Messi al Barcelona. Incluso hubo una reunión entre Jorge Messi y el presidente del club, Joan Laporta. ¿Será el momento de volver?





Estados Unidos

El Inter Miami, equipo que milita en la primera división de Estados Unidos, ha hecho público en más de una ocasión que su intención es contar con Messi en sus filas en breve. Podrían ofrecerle el salario más alto de la historia de la MLS.





Newell’s

La Pulga es hincha de Newell’s, pero nunca pudo vestir la camiseta del equipo como profesional. Es un sueño que tiene pendiente, lo mismo que jugar en el fútbol argentino. Sin embargo esta realidad es más que distante.