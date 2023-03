Eliana y su gran sueño

jueves 09 de marzo de 2023 | 3:00hs.

La reconocida atleta sampedrina Eliana Rosa (18) es también futbolista y ya forma parte del club Banfield tras firmar su ficha para el equipo de primera en AFA, lo que pone de manifiesto sus capacidades y habilidades en el deporte que mueve multitudes. Con ella ya son tres los sampedrinos que forman parte del Taladro bonaerense (Tomás Adoryan y Débora Do Reis ).



Llegar a esta instancia es el resultado de muchos días de entrenamiento y al mismo tiempo de ir pasando cada una de las etapas de prueba que iniciaron en el mes de enero, cuando Eliana viajó desde San Pedro a Buenos Aires con una valija repleta de anhelos y la convicción de dar lo mejor para no dejar pasar esta oportunidad muy valiosa.



Posibilidad que, a su vez, pone en evidencia la necesidad e importancia del trabajo que realizan escuelas de fútbol como la de Cristo Juniors desde donde su fundador, Fernando Silva, realizó los contactos y algunas gestiones para que la sampedrina pueda probar en Banfield, así como ocurrió anteriormente con la adolescente Débora, hoy también en la institución bonaerense.



Eliana se desenvuelve en el extremo izquierdo de la cancha y, en diálogo con El Territorio, contó cómo fue la etapa previa a la aprobación y la firma de fichaje en la reserva sub 19 de AFA. “Fue un mes de entrenamiento y gracias a Dios cada día me iba mejor, me superaba a mí misma; en cada entrenamiento mejoraba lo que me pedían”.



“Estoy más que feliz, es un logro enorme. Saber que en un mes estaré compitiendo en la liga…la verdad que esto me motiva porque el club confía en mí como jugadora, como deportista. Ahora más que nunca tengo que seguir esforzándome para llegar a primera y a un equipo de la selección argentina…pelear por nuevos objetivos”.



Para un deportista del interior poder seguir una carrera profesional muchas veces resulta imposible, sobre todo por los costos económicos. Mucho tiene que ver el casi nulo apoyo municipal para con el deporte y las pocas posibilidades de competencia.

La oriunda de San Pedro fue campeona nacional en 800 llanos. Foto: Carina Martínez

Por ello Eliana, quien fue campeona nacional en 800 metros llanos, dejó un mensaje para todos los jóvenes, en especial quienes residen en el interior y provienen de familias de bajos recursos: “No tengan miedo de irse lejos a pesar de que cueste empezar una vida alejada de tus seres queridos. Todo a futuro tiene su recompensa. Luchen por sus sueños y más aún si tienen gente que los apoya, la vida siempre te recompensa el doble”



Cabe recordar que Rosa participó en un selectivo realizado en el mes de noviembre del año pasado. El mismo se extendió desde el 7 de noviembre hasta el 11 del mismo mes, donde entrenó con la reserva y tuvo la posibilidad de jugar contra un equipo de primera.



En esa semana demostró un gran potencial y fue seleccionada. Pero como estaba culminando el nivel medio, regresó a su ciudad de origen para finalizar las clases y regresó a Buenos Aires en enero para formar parte del plantel y la pretemporada.