Según un perito, Martín Monzón “no mostró compromiso afectivo”

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:05hs.

En la jornada de ayer se terminaron las testimoniales en el juicio que investiga el homicidio de Horacelia Marasca (16), ocurrido el 16 de agosto del 2015 en el barrio Villa Cabello de Posadas. De esta forma, el Tribunal Penal Uno determinó un cuarto intermedio hasta la jornada de hoy, cuando se den a conocer los alegatos de las partes.



Al respecto, se mencionó ayer la posibilidad de que los jueces César Yaya - presidente del tribunal- Gregorio Busse y Fernando Verón den a conocer la sentencia luego o bien esperar hasta mañana.



Monzón está acusado de homicidio agravado, por lo que podría ser condenado a prisión perpetua. Su defensa, en tanto, buscará probar que fue él el atacado y que la muerte de la joven se produjo en medio de una pelea o forcejeo, algo que Monzón definió como un “accidente”.



Entre los testimonios más destacados de la víspera - la mayoría se leyó por secretaría - estuvieron Cintia Dipliotti y Jorge Spada, peritos forenses que realizaron una junta psiquiátrica al imputado Martín Monzón en diciembre del 2020. Su testimonio había sido solicitado por la defensa, a cargo de Miguel Ángel Varela.



Varela había cuestionado el informe de los psiquiatras señalando que no estaban desarrollados los métodos en los que se hizo la pericia y cómo llegaron a las conclusiones firmadas. También expresó que Monzón había referido que solamente los había visto una vez, en la que nada más le pidieron sus datos personales.



Los profesionales remarcaron que su labor era determinar si Monzón tenía una patología que le imposibilite comprender la criminalidad de los hechos por el cual es juzgado. Asimismo, añadieron que no era su función trazar un perfil sobre el acusado y que mantuvieron varias entrevistas con él.

Jorge Spada declaró más de una hora antes los jueces y las partes. Foto: Víctor Paniagua

Spada fue muy didáctico a la hora de explicar su trabajo y los alcances del mismo. En determinado momento Varela le preguntó específicamente si hubo mención al hecho investigado y sí Monzón le había mencionado sobre las presuntas infidelidades de Horacelia.



“‘Él relató haberse sentido muy dolido por una hipotética infidelidad y que hubo una discusión al respecto donde hubo una defensa física que terminó en un….” y no terminó la oración. En esa instancia Varela le preguntó si conocía el concepto de emoción violenta, momento en que el especialista dijo que es un término jurídico, no médico.



En ese punto amplió diciendo que Monzón “no demostró un compromiso afectivo muy exagerado”. Al escuchar eso el juez Gregorio Busse le preguntó, apelando a su experiencia, si percibe si las personas a quienes tiene que analizar lo está “macaneando”. Es decir, si podía saber si Monzón mintió.



“Nosotros en el relato encontramos contradicciones. El relato era completamente desafectivizado, no puedo tener una certeza -científica- pero alguien que hubiera sido atacado y ocurriera ese accidente en general tendría que tener una repercusión personal del tinte afectivo más intenso. Por lo tanto no impresionaba como verosímil”, fue la respuesta.



La situación se volvió tensa en este momento, debido a que Varela decidió interrumpir al testigo antes de que se explaye sobre declaraciones referidas al hecho en la entrevista. Alegó que esas palabras no estaban filmadas, ni grabadas. Lo curioso es que él mismo estaba haciendo el interrogatorio.



“La defensa le hace una pregunta al testigo que está en condiciones de contestar, pero como supone que la respuesta no va a ser favorable ahora impugna su propia pregunta. La verdad es que es bastante rara la situación”, atacó el fiscal Vladimir Glinka, abriendo un intercambio al que puso fin el juez César Yaya, quien le pidió al perito que continúe.



Quien también declaró ante el tribunal fue María Melgarejo - primera testigo de la jornada-, quien tiene desde hace décadas un carrito de hamburguesas en la Chacra 150, a pocas cuadras de la vivienda donde ocurrió el hecho. La mujer expresó que conocía a Horacelia y habló en varias oportunidades con ella.



“Ella casi día por medio iba con su bebé, hacía frío o hacía calor. El bebé me pedía para comer como piden los bebés y eso yo le invitaba todas las veces. La chica me decía que el señor no tenía para darle de comer al bebé de noche. Entonces yo la invitaba a ella y al bebé”, contó.



En la sala de debates se marcaron varias contradicciones con respecto a lo declarado por la mujer en la instrucción del caso. En este contexto, la mujer amplió que en varias oportunidades le dio plata para que la adolescente compre pañales, referendo que ella decía que “él tenía plata sólo para tomar con la mala junta que tenía”.



Definió que la víctima “estaba triste siempre, venía para refugiarse de la convivencia que tenía con su esposo”. En este punto, también mencionó -a partir de supuestas palabras de Horacelia- que el acusado la hacía prostituirse “para sus cigarrillos, su cerveza y su droga”.



Siempre en base a supuestos relatos de Horacelia, la mujer había declarado en sede judicial que sabía que ambos se agredían cuando se peleaban. Sin embargo, ayer señaló que la joven era una persona muy pacífica, buena y no podía enfrentarse a Monzón.



“Yo sé que nunca le pegaba, ella nunca le pegó a él. Ella era chiquitita y no podía pegarle a un hombre, jamás. Yo soy grande, soy gorda y mi marido me cagaba a palos hasta hace 4 años, imaginate. No podemos defendernos de un hombre”, argumentó.



“Cuando falleció la chica él estaba con su bebé y yo me fui, le miré en la cara y le dije ‘¿qué hiciste?’. Él se debe acordar muy bien de ello, estaba en el pasillo cuando le pregunté. ‘Mi mujer me dejó y se fue con uno del Ejército’, me dijo y ahí le dije ‘no, ella te amaba, no puede ser’”, expresó después mirando al sospechoso. En esa instancia definió a Monzón como “Judas” o “demonio”. El fiscal le pidió que se olvidara del hecho que se estaba investigando, pero no fue posible.