Reapareció Bruja Silveira y generó tensión en el Mercado

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Operadores señalan que la reaparición de Diego “Bruja” Silveira trajo un nuevo conflicto en el Mercado Central. Esta vez, los operadores lamentan una situación de competencia desleal de parte del ex delegado gremial de Estibadores. Según los trabajadores, el problema se da porque Silveira no acata las normativas del predio y se apropia de espacios públicos para la venta de sus productos, sacando así ventaja en los valores a comparación de los demás operadores.



Según manifiestan desde la Cámara de Operadores del Mercado Central, actualmente existen tres componentes que generan descontento a los operadores que trabajan en el predio: “la diferencia de precio porque Silveira trabaja sin costos apropiándose de espacios públicos, mano de obra en negro que también abarata los costos y el uso de horarios de atención al público cuando no se está trabajando”.



En este contexto, uno de los operadores del Mercado expresó que “continúa la competencia desleal por parte de Bruja Silveira”.



Reclamaron mayor compromiso a las autoridades del Mercado Central:“Planteamos en una primera instancia la situación, y hace unos días volvimos a reunirnos de manera grupal pero se sostiene que no tiene poder de intervención ante la situación pese a que afirma que está mal lo que está sucediendo”, contó.



El trabajador relató que cuando Silveira fue trasladado del puesto piquete donde comercializaba hacia el fondo del Mercado, comenzó a tener diferencias con los vecinos de puestos aledaños. También, lamentó que durante las vacaciones de algunos operadores ocupó los puestos de éstos sin autorización.



“Nadie intervino y a medida que pasó el tiempo la situación se agravó. Incita a los clientes que están en otros puestos a comprarle a él de manera entusiasta, tiene la mano de obra de los changarines que son parte de lo que él hace y ocupa lugares que no corresponden”, indicó otro operador. Detalló que cuando el Mercado Central está cerrado, violenta las barreras de guardia para el ingreso de clientes fuera del horario comercial.



Como consecuencia amenazan volver a tomar el Mercado Central. Ello al indicar la falta de respuestas de las autoridades que resguardan el predio, “el próximo camino es intervenir con un abogado a través de un proceso administrativo porque Silveira no cumple el contrato que debería”. Acotó que “el presidente del Mercado Central no se involucra ante la problemática y tampoco busca solucionar la cuestión”.



El presidente del Mercado

Consultado al respecto, Jorge Brignole, presidente de Mercado Central, afirmó ayer a El Territorio que “no existen hechos de violencia ni maltratos a operadores ni clientes”.



No obstante, aclaró que sí hay una fuerte competencia comercial entre los cinco operadores más grandes.



“En enero estos operadores llegaron a $2.000.000 promedio por camión de mercadería, algo que otros operadores están lejos de alcanzar. Cabe mencionar que Diego “Bruja” Silveira se metió en la competencia por los clientes del Mercado Central”, manifestó.



Luego, Brignole contó que Silveira “consiguió posicionarse porque conoce el funcionamiento y a los protagonistas del Mercado. Fundamentalmente porque vende más barato que sus competidores”.



También, sostuvo que “los compradores del Mercado Central son otros comerciantes, por lo que buscan precio y calidad, cualidades que definen las compras. Cuando mayor ventas, más rotación y mercadería fresca”. Después analizó que Silveira vende barato porque compra barato y tiene un menor margen de ganancia



Tras ser consultado por el acuerdo firmado en septiembre del año pasado, dijo que “se creó una Mesa de Diálogo integrada por la CGT, la Cámara de Operadores y el Mercado Central. Hasta ahora no se han vuelto a reunir”. Aseguró que hasta la fecha la Cámara ni la CGT pidieron una reunión de la Mesa de Diálogo.



Mencionó que las quejas de operadores por un nuevo comportamiento de Silveira es debido a que el trabajador se está quedando con una parte importante de la clientela de Argentina y del Paraguay.



Conflicto previo

Desde septiembre del año pasado Diego Silveira no está más al frente de los Estibadores. Actualmente los trabajadores están representados por Gustavo “Chavito” Guerrero.



En el 2022, durante dos semanas el Mercado Central permaneció cerrado por los operadores, quienes como medida de fuerza ante varios reclamos sin respuestas tomaron el predio.



El conflicto también estaba relacionado por una competencia comercial desleal de parte de un puesto que estaba en el ingreso del Mercado y donde, se denunció que hubo hechos de violencia y amenazas para que los clientes comprarán allí. Este puesto también era manejado por Silveira.



Sin embargo, el 1° de septiembre del 2022 el presidente de la entidad, la representación de los estibadores a cargo de la CGT Misiones y el gobierno provincial acordaron cambios para regresar a la actividad de concentración y venta al público de verduras y frutas.