Chile: intentaron robar U$S 32 millones en el aeropuerto

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Chile está conmocionado luego de un intento de asalto en el aeropuerto de la capital Santiago, que dejó dos muertos. El hecho sucedió ayer a la mañana cuando unos diez delincuentes fuertemente armados ingresaron en tres vehículos con la intención de robar “un avión de Latam proveniente de Miami que portaba 32 de millones de dólares”, dijeron fuentes de seguridad en conferencia de prensa.



El tiroteo dejó un agente de la aeronáutica civil y un delincuente muertos, y si bien los restantes asaltantes lograron huir, no pudieron hacerse con el botín, informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



Los delincuentes habrían ingresado con credenciales aparentemente falsas para burlar la seguridad, pero dentro de las instalaciones del aeropuerto fueron interceptados por agentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), lo que desató un enfrentamiento a balazos al lado de varios aviones estacionados allí.



Según información preliminar, uno de los asaltantes murió en el enfrentamiento, mientras que el otro fallecido es un funcionario de la DGAC. De acuerdo con dicha información, algunos aviones de Latam y Delta habrían sufrido impactos de bala durante el tiroteo.



El director general de la DGAC, Raúl Jorquera, señaló que durante el suceso “no existió ningún riesgo hacia los pasajeros”, y añadió que el agente muerto tenía 45 años de edad y 24 de servicio.



El robo tuvo lugar sobre las 7.30 hora local. Los ladrones armados no pudieron concretar el ilícito y escaparon del lugar. Poco después, se encontraron dos vehículos incendiados, que habrían sido utilizados por los delincuentes para la fuga.



En un video que circula en las redes sociales se aprecian los impactos de bala en la cola de uno de los aviones involucrados en el incidente.



Las encuestas ciudadanas llevan meses revelando una preocupante alza en la percepción de la inseguridad en la sociedad chilena.



Las autoridades están investigando el incidente y aún no han efectuado ninguna detención, aunque habría dos heridos de bala ingresados en hospitales de la zona que podrían estar relacionados con el evento.

Boric se solidarizó con la víctima

“Quiero solidarizar y mandarle un abrazo grande a la familia del funcionario de la DGAC”, dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, durante su discurso en un acto de conmemoración con motivo del Día de la Mujer.“Sabemos que la inseguridad es prioritaria para las chilenas y los chilenos. Cuando hay inseguridad, todo el resto tambalea”, agregó. “Quiero que sepan que desde nuestro gobierno vamos a perseguir de manera incansable, con justicia y con toda la fuerza del derecho, a la delincuencia y quienes ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas”, concluyó Boric.