Atentado a CFK: pidieron que la causa se eleve a juicio oral

jueves 09 de marzo de 2023 | 6:02hs.

A seis meses del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, la Cámara Federal urgió ayer a los investigadores a elevar a juicio oral a los acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores materiales de la tentativa de homicidio agravado de la vicepresidenta, y de Nicolás Carrizo, el jefe de los copitos que fue procesado como un partícipe secundario del plan.



“Instar a la jueza -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.



Sabag Montiel y Brenda Uliarte están presos con un procesamiento firme desde el 15 de septiembre, dos semanas después del ataque. Es que sus defensas decidieron no apelar. Y Carrizo, detenido en tribunales luego de haber entregado voluntariamente su teléfono como testigo y convertido por sus mensajes en imputado, también tiene su procesamiento confirmado desde fines de octubre.



El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaban, como desde el día en que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa vialidad, un nutrido grupo de militantes para saludarla. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre .32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de CFK ni ella misma se dieran cuenta de lo sucedido.



La querella realizó en el último tiempo diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte, a la vez que pidió que se investigue si por acción u omisión tuvo alguna participación en el intento de magnicidio.

Carrizo seguirá en Marcos Paz

Los jueces resolvieron "confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo", procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del ataque, y resaltaron que aún se encuentra "configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación". La defensa de Carrizo, a cargo de Gastón Marano, en cuestionó que su cliente siguiera alojado tras las rejas de la cárcel de Marcos Paz. En su presentación insistió en que su cliente tenía un buen informe socio ambiental labrado por la Oficina de Delegados Judiciales, subrayó que en su casa conviviría con su actual pareja,



que poseía un ”sostén económico estable” y que el jefe de los copitos ya estaba preso hace casi seis meses pese a que “no existirían medidas de prueba” en instrucción en su contra y aún no lo mandaron a juicio oral.